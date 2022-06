Calusco, Pellegrini confermato sindaco: “Grazie per la fiducia” - BergamoNews

Calusco d’Adda. Michele Pellegrini è stato confermato sindaco a Calusco d’Adda. Alle elezioni amministrative che si sono svolte domenica 12 giugno, guidando la lista Per Calusco, ha avuto la meglio sull’altro candidato sindaco, Lino Cassese (lista Calusco Unita).

I numeri recitano: elettori 6.317, votanti 3.360 (53,19%, schede nulle 54, schede bianche 32 e schede contestate 0. Guardando ai voti: 2.007 voti per la lista Per Calusco (61,30%) e 1.267 voti per la lista Calusco Unita (38,70%).

Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, la lista Per Calusco ringrazia i cittadini: “Grazie a tutti i caluschesi che hanno rinnovato la fiducia 9in Michele Pellegrini e in Per Calusco”.