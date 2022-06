Berghem#molamia 2022: una grande festa per 1.300 ciclisti che hanno colorato le valli bergamasche - BergamoNews

Gazzaniga. L’opinione è comune a tutti: la terza edizione della Berghem#molamia è stato un grandissimo successo e una giornata magnifica.

Lo dicono i partecipanti, oltre 1.300 gli iscritti, lo confermano gli organizzatori soddisfatti e lo pensano tutti coloro che hanno avuto modo di vivere a Gazzaniga un fantastico weekend di sport e divertimento, tutto curato nei minimi dettagli con il coinvolgimento fattivo di un’intera comunità.

Il tutto era già cominciato nel pomeriggio di sabato11 giugno con il ritiro dei pacchi gara e il paese di Gazzaniga listato a festa con i tipici colori della manifestazione: giallo e nero. Giornata di vigilia che si era conclusa con la Notte Gialla una bella festa organizzata in sinergia con i commercianti di Gazzaniga e che ha riscosso un grande successo di partecipazione con numerose iniziative di intrattenimento, ristoro e il concorso che ha premiato le vetrine più belle del paese.

Poi l’indimenticabile giornata di domenica 12 giugno, baciata da un caldo sole, che ha invogliato ancora di più un abbondante migliaio di ciclisti provenienti da tutta Italia e non solo (qualcuno è arrivato anche da altri Paesi europei e addirittura da Colombia e Costa Rica) a pedalare lungo le affascinanti strade delle valli bergamasche.

Insomma, un grande successo e promossa a pieni voti l’organizzazione e la formula della pedalata cicloturistica con tratti cronometrati e ricchi punti di ristoro e polenta party finale promossa dalla Sc Gazzanighese.

Tre i percorsi affrontanti dai concorrenti:

il Kürt di 72,3 km, di cui 13 km cronometrati e 864 metri di dislivello;

il Mézz di 115 km, di cui 22,6 km cronometri e 1.148 metri di dislivello;

il Lonk di 181 km, di cui 23,9 km cronometrati e 2.370 metri di dislivello.

Tra gli ospiti che hanno pedalato con i tanti amatori al via anche Norma Gimondi, vicepresidente FCI e figlia del grande campione Felice, e l’ex professionista Paolo Savoldelli col quale sono stati celebrati i 20 anni dalla vittoria del suo primo Giro d’Italia. Presenti numerosi altri ospiti ed autorità.

Anche il sindaco di Gazzaniga Mattia Merelli ha pedalato lungo il percorso Kürt e non ha potuto far altro che esprimere la sua grande soddisfazione per l’evento: “Direi che è andata benissimo. Una grande festa anche oggi. Basta partecipare e pedalare insieme agli amici per rendersi conto di quanto sia bella questa manifestazione. Devo fare un ringraziamento a chi organizza perché ci mettono grande passione e impegno e dai partecipanti ho sentito solo elogi. Grandi. Grazie!”.

Queste le parole dell’ex ciclista professionista Mauro Zinetti che è a capo del comitato organizzatore della Berghem#molamia: “Una grandissima soddisfazione per noi. Abbiamo portato a Gazzaniga più di mille partecipanti e abbiamo raggiunto un livello inimmaginabile rispetto a quando siamo partiti due anni fa. In poco tempo abbiamo raggiunto un livello organizzativo di altissimo e quindi la soddisfazione è enorme. Mi sembra che tutti i partecipanti siano soddisfatti e questa è la cosa che più ci riempie il cuore. Devo ringraziare tutte le persone che insieme a me lavorano a questa manifestazione. Siamo un bel gruppo di amici a cui piace organizzare questo evento e cerchiamo di farlo come noi vorremmo viverlo quando siamo in bicicletta. Un ringraziamento va anche all’amministrazione comunale di Gazzaniga, alla polizia stradale e tutti i volontari e gli addetti alla sicurezza e ai ristori”.

In meno di tre anni la Berghem#molamia è cresciuta in modo esponenziale e ha raggiunto uno standard organizzativo di prim’ordine a livello nazionale raccogliendo pieni favori dei tanti partecipanti. L’appuntamento è per l’edizione 2023 e siamo sicuri che gli organizzatori sapranno sorprenderci ancora.