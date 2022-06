Al mercato è il momento dei meloni: prepara un ottimo semifreddo - BergamoNews

Bergamo. Sono i meloni il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Protagonisti della bella stagione, per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia si possono trovare a un ottimo rapporto fra qualità e prezzo.

Il livello qualitativo è elevato e, nella massa, il grado zuccherino risulta soddisfacente. Le elevate temperature che si stanno rilevando in questi giorni ne stimolano il consumo e sulla piazza ce n’è un’abbondante disponibilità. Gli areali produttivi di riferimento sono dislocati in Lombardia, che sta prendendo piede rispetto alla Sicilia.

Sono reperibili sia gli esemplari lisci sia quelli retati, con quotazioni che sostanzialmente si equivalgono e rientrano nella media del periodo.

Freschi e dissetanti, hanno svariate proprietà benefiche per la salute e il benessere dell’organismo. Innanzitutto, sono ricchi di vitamina A, nella forma di betacarotene, che aiuta a combattere i radicali liberi, considerati responsabili dell’invecchiamento cellulare e di gran parte delle malattie degenerative.

Inoltre, contengono vitamine del gruppo B, che effettuano una funzione tonificante, migliorativa della capacità visiva e rinforzante per ossa e denti.

Dotati di buoni quantitativi di acqua, svolgono una funzione dissetante, rinfrescante e idratante ma hanno anche virtù diuretiche, lassative e depurative.

Particolarmente gradevoli da consumare nei mesi più caldi dell’anno, in cucina si possono adoperare in svariate modalità. È possibile mangiarli al naturale, semplicemente tagliandoli a fette magari abbinati a prosciutto crudo, oppure impiegarli come valore aggiunto per primi piatti (risotti, pastasciutta o creme), secondi di carne o di pesce e dolci (torte, semifreddi o mousse).

Un consiglio: per capire il grado di maturazione del melone può essere utile il classico trucco di bussare leggermente sulla sua buccia con una mano stretta a pugno: se si ottiene un suono sordo sarà maturo, mentre se trasmette un rimbombo vuoto non è ancora pronto. Altra caratteristica è il profumo che emana: se è molto dolce, è altamente probabile che sia maturo.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, si nota una grande varietà di albicocche. Al centro della scena c’è la merce nazionale: i maggiori quantitativi provengono da Emilia Romagna in primis affiancati dal buon prodotto del sud Italia. I prezzi si sono mantenuti stabili a fronte di una qualità crescente.

Si rileva una cospicua gamma di ciliegie. L’assortimento è ampio e c’è un ottimo prodotto italiano, accanto a un buon raccolto iberico. Il valore di mercato è in ribasso nonostante la qualità continui a migliorare. Fra le varie proposte spicca la produzione Igp di Vignola, che si contraddistingue per le peculiari qualità organolettiche.

Non si scorgono significative differenze di prezzo tra pesche e nettarine: le prime costano qualche centesimo in meno rispetto alle seconde. I luoghi d’origine si trovano in gran parte nelle regioni italiane meridionali, in modo particolare in Puglia.

La disponibilità di prodotto è variegata: si può contare su un vasto assortimento per pezzature e grado di maturazione, dando vita a un’offerta in grado di soddisfare anche la clientela più esigente. Al raccolto italiano si aggiunge quello spagnolo, acquistabile a un prezzo inferiore a fronte di una qualità differente.

La calura dei giorni scorsi stimola le compravendite di angurie. Si possono trovare italiane o marocchine: le prime provengono in prevalenza dal sud Italia, soprattutto dalla Sicilia, ma c’è anche il fiore all’occhiello mantovano, con prezzi e livelli qualitativi maggiori.

Iniziano gli approvvigionamenti di uva: si tratta di varietà precoci con origine italiana, sia bianca sia nera. Considerando che siamo in anticipo rispetto alla stagionalità di questo prodotto, il livello qualitativo è già buono e man mano migliorerà.

Passando al comparto orticolo, si evidenzia un ottimo rapporto fra qualità e prezzo per i fagiolini di tipo Boby. Ve n’è un’abbondante disponibilità e il prodotto italiano ha rimpiazzato quello marocchino, la cui campagna volge al termine.

È sempre più ricca l’offerta della produzione locale: vale la pena di soffermarsi su cicorie, lattughe ed erbe aromatiche come il prezzemolo e il basilico, che si caratterizzano per la notevole freschezza.

Per concludere, sono stabili le zucchine, con una buona presenza Made in Italy. Rispetto alla scorsa settimana non si evincono importanti variazioni né in termini di costo né di pregio.

LA RICETTA

Semifreddo al melone

Tratta da Cookaround.com

https://www.cookaround.com/ricetta/semifreddo-al-melone.html

Ingredienti

Dosi per 4 persone:

Per la base semifreddo (o pate a bombe)

– Zucchero 130 gr

– Acqua 36 gr

– Tuorlo d’uovo 100 gr

– Melone 1 kg

– Panna 300 ml

Preparazione

Tagliate la calotta superiore del melone e con un cucchiaio togliete la polpa interna; privatela dei semi e frullatene 350 g.

Mettete il melone svuotato nel freezer per 1 ora, tenendo da parte la calotta.

Nel frattempo mettete un tegamino con l’acqua e lo zucchero, portate ad ebollizione e fate cuocere fino a raggiungere 121°C.

In una ciotola, montate i tuorli con la frusta aggiungendo lo sciroppo caldo a filo continuando a montare fino a che il composto raggiunga la temperatura ambiente.

Aggiungetevi, poi la polpa di melone frullata, quindi incorporatevi la panna, montata a parte.

Versatelo nel melone svuotato, coprite con la calotta e ponete in freezer per 4 ore.

Togliete il melone dal freezer, tagliatelo a fette, disponetele su un piatto da portata e lasciatele riposare, a temperatura ambiente, per 10 minuti prima di servire.