A Blello riconfermato il primo cittadino Luigi Mazzucotelli - BergamoNews

Blello. Il paese più piccolo della Bergamasca (72 abitanti) riconferma Luigi Mazzucotelli, eletto sindaco per la terza volta consecutiva, a dieci anni dalla prima elezione nel 2012. “Sono soddisfatto dell’esito elettorale, non mi aspettavo così tanti voti”.

Per la lista del sindaco rieletto, ‘Blello prima di tutto’, sono state 41 preferenze (66,13%), ricalcando così l’esito delle precedenti elezioni del 2017, quando era stata scelta con 42 voti.

“Da domani ripartiamo, con una lista formata quasi esclusivamente da donne” – spiega Mazzucotelli, che a Blello è un vero e proprio primo cittadino tuttofare – “sono sindaco, impiegato amministrativo e mi occupo anche della pulizia e del decoro del paese. Spero di riuscire ad avere a disposizione, almeno per qualche ora, un impiegato dal comune di Berbenno. Vediamo cosa si può fare”. Adesso, per Blello, sono in programma le inaugurazioni dell’area giochi e della piazzola dell’elisoccorso. In attesa anche dello sblocco dei fondi del PNRR: serve un milione di euro per la strada che da Blello porta a Valbrembilla.

“I fondi statali sono fondamentali – spiega il sindaco neoeletto – senza quelli, non possiamo permettere a Blello di rimanere in vita”. In programma ci sono poi lavori di messa in sicurezza delle mulattiere, per favorire anche la visita degli escursionisti, e per il municipio, dove andrebbero rifatti l’impianto elettrico e quello di riscaldamento. Per la Giunta comunale, sarà importante anche incentivare le attività agricole della zona, ma anche nuove attività commerciali. Quello che di certo non manca a Mazzucotelli è l’ottimismo: “bisogna sempre guardare avanti, con spirito positivo. Solo così i piccoli comuni come Blello possono rimanere in vita”.

Sono 20 i voti (32,26%) per Annalisa Rota che, con la lista Più Blello, prende 3 seggi in consiglio comunale. Un voto (1,61%) per Francesca Micheletti, candidata con il Partito Gay LGBT+.