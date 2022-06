Turismo, strutture alberghiere ed extralberghiere di Bergamo le più apprezzate in Lombardia - BergamoNews

Stando alle recensioni lasciate sulla piattaforma specializzata Booking.com le strutture alberghiere ed extralberghiere bergamasche sono le più apprezzate in Lombardia.

Il dato emerge da un’indagine su imprese e turisti, realizzata a fine 2021 da ISNART e diffuse dall’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio che fotografa una realtà in progressiva ripresa, ma anche il perdurare di un clima di incertezza da parte degli imprenditori.

Il rating Google della Lombardia è superiore a 4/5 per tutti i territori provinciali. Il miglior punteggio è quello di Sondrio con 4,3, allineato al dato italiano, subito dietro c’è Bergamo con 4,2.

Su Booking.com il rating medio lombardo è di 8,5/10, in linea con il dato italiano. Si distingue proprio la provincia di Bergamo, con un punteggio di 9,2. Ricordiamo che il punteggio è un modo che gli ospiti hanno per condividere il loro feedback con altri ospiti e partner aiutandoli a decidere il posto da prenotare. Su TripAdvisor il rating delle strutture in Lombardia è di 4,1/5, anche questo in linea con il dato nazionale. Leggermente più basso il voto delle strutture di alcuni territori rispetto alla media regionale e nazionale (Milano 3,7 e Pavia 3,8), mentre Bergamo fa ancora meglio con una media di 4,2 in linea con quella italiana.

Dall’indagine emerge che le imprese della filiera turistica in Lombardia sono 93.713, pari al 14,9% del totale nazionale. Operano per il 70% nei settori alloggio e ristorazione e sono concentrate prevalentemente in provincia di Milano (41,1%), Brescia (12,8%) e Bergamo (9,3%).

L’analisi provinciale mette in luce una vocazione turistica leggermente più marcata per alcuni territori: in provincia di Sondrio il 16% delle imprese e degli addetti operano in ambito turistico e in provincia di Varese gli addetti sono il 12,36%. Il dato relativo all’incidenza delle imprese turistiche degli altri territori è pari a circa il 10%, leggermente inferiore solo il dato della provincia di Mantova (7,99%). Riguardo agli addetti, l’incidenza inferiore si registra in provincia di Monza Brianza (7,03%). A Bergamo il 9% delle imprese e degli addetti operano in ambito turistico.

Tra il 2019 e il 2020 gli arrivi, sia in Lombardia che in Italia, hanno risentito fortemente dell’effetto Covid-19. A livello provinciale, il calo più contenuto si registra in provincia di Sondrio (-42,8%), Pavia (-52,6%) e Bergamo (-55%) mentre la diminuzione di arrivi turistici è più significativa in provincia di Milano (-75,8%), Varese (-65,7%) e Como (-65,1%).

Il 2021 ha segnato una lenta ma costante ripresa: gli arrivi in Lombardia sono stati 9,3 milioni, in crescita del +58,9% rispetto al 2020 quando erano scesi del -66,6% sul 2019. Le presenze confermano il trend con 27,3 milioni registrate in Lombardia nel 2021, risalendo del 76,1% sul 2020 dopo il -61,6% dell’anno prima.

L’orizzonte triennale dà indicazioni interessanti per la permanenza media: nel 2021 i turisti hanno viaggiato meno rispetto al 2019, ma si sono fermati più a lungo nel luogo di villeggiatura. Tra il 2019 e il 2021 la permanenza media in Lombardia è salita da 2,3 a 2,9 notti. A livello provinciale cresce il numero medio di notti per tutte le province ad eccezione di Sondrio: Como passa da 2,4 a 3,9 notti, Cremona da 1,7 a 3 e Monza-Brianza da 1,8 a 2,9. Nel 2021 la permanenza media più elevata è in provincia di Brescia, dove supera le 4 notti, oltre la media italiana. Bergamo non registra un aumento significativo, passa da 1,9 a 2,2 notti.

“Il 2021 è stato l’anno della riscoperta della Lombardia da parte degli italiani e degli stessi lombardi – ha commentato il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio – le prospettive per il 2022 sono finalmente positive, pur con difficoltà a reperire personale qualificato e incertezze sulle possibili disdette e per i costi sostenuti per adeguare le strutture”.