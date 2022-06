Sergente Rex, Una notte da leoni o Una doppia verità? La tv del 12 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 12 giugno su RaiUno alle 21.30 andrà in onda la fiction “Mina Settembre”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Onora il padre”: si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina è un fascio di nervi: sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio nicchia e con Domenico è tutto terribilmente complicato. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentrano su una sua vecchia collega. A tutto questo si aggiunge il caso di Lucia, una donna incinta che sta per essere sfrattata. Una storia di truffa e raggiro che Mina prende a cuore e che la porta a sospettare di Max…

RaiDue alle 21.05 trasmetterà la partita di calcio tra Palermo e Padova, valida perla finale di ritorno del campionato di Serie C 2021’2022.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 c’è “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.15 c’è “Una doppia verità”; su Canale5 alle 21.20 “Sergente Rex”; su Italia1 alle 21.20 “Una notte da leoni”; su Rai4 alle 21.20 “Daughter of the wolf”; su La5 alle 21.05 “Un’estate perfetta” e su Iris alle 20.25 “Dark places – Nei luoghi oscuri”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Concerto per Milano”. Torna il grande concerto della Filarmonica della Scala nel cuore della città di Milano, piazza Duomo, che Rai Cultura trasmette in diretta su Rai5 stasera. La quinta edizione dell’annuale appuntamento sinfonico gratuito che trasforma il cuore della città di Milano in una grande sala da concerto “Open Air” vede protagonisti Riccardo Chailly sul podio e il violinista Nikolaj Znaider in veste di solista, che interpreta il Concerto per violino di Čajkovskij, uno dei brani più popolari del repertorio violinistico e tra i più amati dal pubblico.

La seconda parte del programma è un omaggio alla musica italiana: Chailly dirige le musiche di Nino Rota per i film Otto e mezzo e Amarcordn di Federico Fellini. Completano la serata i Pini di Roma di Ottorino Respighi. La regia televisiva è curata da Patrizia Carmine.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

