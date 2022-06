San Paolo d’Argon. I Vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti nelle prime ore di domenica 12 giugno, alle 5.47, in via Ceradello a San Paolo D’Argon per spegnere un incendio. Le fiamme hanno distrutto una roulotte. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area compromessa. Non si registrano feriti.