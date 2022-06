Otto parroci, 12 vicari, 5 preti novelli, un missionario: le nomine della Curia di Bergamo - BergamoNews

Dal vescovo beschi

Otto parroci, 12 vicari, 5 preti novelli, un missionario: le nomine della Curia di Bergamo

Monsignor Giulio Dellavite, segretario generale della Curia, sarà anche parroco di Santa Maria del Bosco in Bergamo. Una curiosità: don Alessandro Nava Don Alessandro, 55 anni, prevosto di Mapello - paese balzato alla cronaca per le posizioni No Vax dei sacerdoti - sarà collaboratore pastorale di Moio, di Roncobello, di San Martino oltre la Goggia e di Valnegra nell’Unità Pastorale del Centro Alta Valle Brembana