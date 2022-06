"Motorizzazione di Bergamo, attese infinite e inefficienze, ma quando cambierà?" - BergamoNews

Bergamo. “Scrivo questa mail per segnalare una situazione di disagio che va avanti da anni, ovvero la totale inefficienza della motorizzazione civile di Bergamo”.

Inizia così la lettera che un cittadino bergamasco, S.R., ha inviato alla redazione di Bergamonews. “A inizio del tremendo periodo della pandemia la motorizzazione ha chiuso gli sportelli pubblici, passando a un formato solo su prenotazione per tutte le necessità del cittadino, che deve interfacciarsi con l’agenzia mediante email o telefono, il problema è che nessuno risponde al telefono e le mail non vengono lette o non arrivano proprio! provando a inviare una mail, il gestore restituisce un messaggio che dice che la casella postale è piena. Ciò rende impossibile prenotare qualsiasi servizio o anche solo chiedere un’informazione”.

Un problema, secondo il lettore, che è andato a peggiorare recentemente. “Dato che, nonostante la situazione Covid sia ‘stabile’ e altri posti come uffici postali sono aperti al pubblico, anche senza prenotazione, la motorizzazione non ha effettuato modifiche al suo iter, richiedendo tutt’ora che il primo contatto sia via email o telefono. Personalmente sono due giorni che telefono, in data 7 Giugno sono stato in attesa per un totale di 1 ora e 50 minuti, in data 8 Giugno sono stato in attesa per quasi tutto il periodo di apertura degli uffici (9-12) senza ottenere una risposta. Una volta fissato un appuntamento bisogna presentarsi fuori dalla motorizzazione e aspettare in fila sotto al sole, dove un addetto alla sicurezza controllerà i dati del cittadino e in caso di corretto appuntamento gli sarà concesso l’ingresso nel sacro tempio delle pratiche automobilistiche”.

Poi racconta. “Personalmente ho fatto le pratiche per la patente per motociclo categoria A2 da privatista, al rilascio del foglio bianco (documento sostitutivo in attesa di stampa del foglio rosa con validità di 30gg) mi è stato detto che sarei stato ricontattato una volta stampato il foglio rosa, cosa che sarebbe avvenuta nel giro di un paio di settimane massimo, dopo 2 mesi ho iniziato a mandare email a ripetizione finchè non ho ricevuto risposta e ho potuto ritirare il foglio rosa. Recatomi poi in motorizzazione nel giorno prestabilito per l’esame pratico di guida, dopo aver pagato per certificato medico e sanificazione dell’auto (necessaria per accompagnare l’esaminatore durante la prova su strada e che scade dopo 3 giorni) l’esame è stato annullato causa maltempo, facendomi perdere i soldi e mezza giornata a lavoro, l’annullamento mi è stato comunicato sul momento, dopo aver aspettato 30 minuti oltre l’orario di inizio causa ritardo dell’esaminatore”.

Ma ci sarebbero anche altri problemi. “Al momento il pagamento dei bollettini postali per le pratiche è passato da cartaceo a PagoPA, ma il sito della motorizzazione non fornisce tutte le informazioni necessarie per effettuare il pagamento e nessuno risponde al telefono. Spero che con questa lettera si possa smuovere qualcosa, molte delle persone che subiscono questa situazione sono giovani che magari necessitano della patente per andare a lavoro o spostarsi autonomamente”.

