Leffe, affluenza sopra il 40%: Marco Gallizioli verso l'elezione a sindaco - BergamoNews

A Leffe l’affluenza supera il 40% alle 19.30 di domenica 12 giugno. Così, come prevede la nuova Legge, l’unico candidato Marco Gallizioli, risulterebbe sarebbe già sindaco.

A urne ancora aperte il primo comune della Bergamasca che conosce già il nome del proprio sindaco per i prossimi 5 anni è Leffe. Nel comune della Valle Seriana, infatti, si presentava solo un candidato, Marco Gallizioli della lista civica “Nuovi orizzonti per Leffe e la sua Valle” è già di fatto rieletto primo cittadino anche se dovrà aspettare lo spoglio di lunedì dalle 14 con il conteggio dei voti e delle schede nulle per la proclamazione ufficiale.