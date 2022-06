College americano, Emmanuel Ihemeje sfiora il titolo Ncaa nel salto triplo - BergamoNews

Emmanuel Ihemeje è tornato a volare nei cieli degli Stati Uniti.

Il 23enne di Verdellino ha infatti sfiorato il quarto titolo in carriera alle Finals NCAA cogliendo la medaglia d’argento nel salto triplo.

Pronto ad aggiudicarsi un nuovo successo nel celebre campionato dedicato ai college, Ihemeje si è dovuto arrendere allo zimbabwese Chengetayi Mapaya atterrando a quota 17,03 metri.

Sceso in campo con la casacca dell’Oregon University, l’alfiere dell’Aeronautica Militare ha carburato prontamente raggiungendo diciassette metri già al secondo tentativo e mettendo così pressione al diretto avversario.

Deciso a sfruttare la possibilità di testare in anteprima la pedana di Eugene, Ihemeje si è migliorato di altri tre centimetri in occasione del quinto salto ottenendo così la seconda misura di sempre all’aperto.

“La vera stagione comincia adesso, è finita quella collegiale. Ora mi concentro sull’avvenire, partendo da un 17,03 ancora da migliorare” ha sottolineato il giovane orobico che punterà ora la propria attenzione sui Mondiali in programma il prossimo luglio nella città dell’Oregon.

Ad oltre novemila chilometri di distanza, l’atletica leggera bergamasca ha avuto modo di festeggiare i numerosi podi conquistati nel corso della prima giornata dei Campionati Italiani Promesse.

A farla da padrona è stata l’Atletica Bergamo 1959 che ha conquistato due bronzi rispettivamente con Erica Maccherone nei 100 metri ostacoli e Megan Sorti nel lancio del disco.

Già certa della partecipazione agli Assoluti, la 21enne di Azzano San Paolo si è mostrata particolarmente sin dalla batteria vinta in 13”79 che le ha consentito di avvicinare il primato personale.

Un tempo che Maccherone ha cancellato in finale fermando il cronometro in 13”52 che gli è valso la miglior prestazione in carriera sulla distanza e le ha permesso di superare la conterranea Rebecca Provenzi (Atletica Pianura Bergamasca), in grado di tagliare il traguardo in settima posizione.

Discorso simile per Megan Sorti che si è confermata ancora una volta in grande crescita gettando il proprio attrezzo a 45,78 metri, misura che gli ha permesso di realizzare il nuovo personal best.

Quarto posto invece per Gabriele Tosti (Bergamo Stars Atletica) che si è visto sfuggire il podio per una manciata di centimetri nel salto triplo così come Federico Piazzalunga (Atletica Bergamo 1959) che si è dovuto accontentare della sesta piazza nei 110 metri ostacoli.