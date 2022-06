Bergamasca, alle 19 il referendum è al 16,34% e le comunali al 39,32% - BergamoNews

Bergamo. Sono aggiornati alle 19 i dati dell’affluenza in provincia di Bergamo per il voto al rerferendum: se a mezzogiorno di domenica 12, l’affluenza si assestava attorno all’8%, verso sera si è arrivati al 16,34%, con scrutinati 180 comuni su 243.

In termini invece di affluenza alle urne per i 17 comuni chiamati ad eleggere il sindaco, alle 20.30, la percentuale alle ore 19 è del 39,25%.

382mila i bergamaschi chiamati alle urne sia per il referendum volto a cambiare il volto alla giustizia e destinato a non raggiungere il quorum, sia per le comunali: si vota infatti fino 23, poi partirà subito lo spoglio per il referendum, mentre quello delle elezioni comunali inizierà lunedì alle 14.

Per quanto riguarda i 5 quesiti sulla giustizia, secondo i dati del ministero dell’Interno, in tutta la provincia gli aventi diritto al voto sono 832.469 (410.513 uomini, 421.956 donne); 970 le sezioni, mentre in tutta la Lombardia gli elettori sono 7.506.308 elettori e a livello nazionale 50.915.402 (di cui 4.735.783 residenti all’estero) su 61.565 sezioni.

Ecco, nel dettaglio, i numeri:

Incandidabilità dopo condanna 7,99%

Limitazione misure cautelari 7,94%

Separazione funzione magistrati 7,94%

Membri laici nei consigli giudiziari 7,95%

Elezione componenti togati 7,94%

Questa invece l’affluenza nei 17 comuni al voto, con aggiornamento alle 20.30 di domenica

Arzago 39,87

Averara 33,51

Blello 38,40

Brembate di Sopra 33,91

Calusco d’Adda 39,81

Carona 59,26%

Cisano 38,59

Curno 38,10%

Fornovo 38,41%

Gandino 43,40%

Leffe 39,30

Mozzo 41,76%

Nembro 39,72

Solto Collina 48,59%

Sovere 32,84%

Villa d’Adda 34,38%

Villongo 43,85%.

L’affluenza per le amministrative nei Comuni bergamaschi alle ore 12

ARZAGO D’ADDA 18,50%

AVERARA 19,68%

BLELLO 21,60%

BREMBATE DI SOPRA 17,31%

CALUSCO D’ADDA 19,09%

CARONA 30%

CISANO BERGAMASCO 18,08%

CURNO 17,51%

FORNOVO SAN GIOVANNI 18,38%

GANDINO 21,28%

LEFFE 19,21%

MOZZO 20,35%

NEMBRO 19,73%

SOLTO COLLINA 23,92%

SOVERE 14,19%

VILLA D’ADDA 14,74%

VILLONGO 22,07%