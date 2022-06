Avogadro, che peccato: il titolo mondiale di Muay Thai va al thailandese Petchphangan T-Ded 99 - BergamoNews

Valenza (AL). Ce l’ha messa tutta Alex Avogadro, il 33enne di San Pellegrino Terme campione europeo di Muay Thai, che nella serata di sabato 11 giugno a Valenza, provincia di Alessandria, si è giocato il titolo mondiale della disciplina.

Il match era infatti in programma per il gran finale della Golden Fight Night, la notte d’oro internazionale dello sport da combattimento che ha portato sul ring la grande kick boxing ma soprattutto incontri che sono valsi due titoli italiani, un titolo europeo e, appunto, un titolo mondiale.

Arrivato all’appuntamento con uno score di tutto rispetto, con 3 titoli italiani e 2 europei già in bacheca, Avogadro ha dovuto affrontare il fortissimo thailandese Petchphangan T-Ded 99: buono l’inizio dell’atleta brembano che ha provato subito a prendere in mano le redini dell’incontro con diversi colpi ben assestati e andati a bersaglio, che in un’occasione hanno anche mandato al tappeto l’avversario.

Dopo una prima ripresa senza dubbio a suo vantaggio, Avogadro ha però subito il rientro del thailandese che in un apertissimo avvio di secondo round è riuscito a farsi spazio nella guardia del 33enne di San Pellegrino sfruttando soprattutto le sue lunghe leve.

Grandissima intensità nella terza ripresa, con Avogadro che ha dovuto subito fare i conti con un taglio aperto sul sopracciglio sinistro. A far pendere forse l’ago della bilancio verso l’atleta thailandese il quinto e ultimo round nel quale Petchphangan T-Ded 99, dopo aver incassato un paio di colpi, ha messo a terra il bergamasco con un potente calcio diretto in pieno petto.

Alla fine la cintura di campione del mondo è andata proprio a Petchphangan T-Ded 99, con i giudici che si sono espressi in suo favore con i punteggi di 46-49, 46-49 e 47-48.