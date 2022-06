Arzago d'Adda, scontro tra auto e moto: due feriti gravi - BergamoNews

Scontro violento tra un’auto e una moto nella sera di domenica 12 giugno sulla statale 472 ad Arzago d’Adda. Immediati i soccorsi che hanno visto arrivare due ambulanze con le squadre mediche e l’elisoccorso. Nell’impatto sono rimasti feriti una donna di 40 anni e un uomo di 38, trasportati in gravi condizioni in ospedale. Sul posto anche le forze dell’Ordine per i rilievi di Legge, ancora incerta la dinamica dell’incidente che stanno ricostruendo i carabinieri.