Arzago d'Adda, furgoncino urta una moto e fugge senza prestare soccorso: 2 feriti gravi - BergamoNews

Un furgone pirata avrebbe urtato una moto con due motociclisti che stavano percorrendo la nuova Bergamina che da Lodi porta verso Treviglio, ad Arzago d’Adda. Immediati i soccorsi che hanno visto arrivare due ambulanze con le squadre mediche e l’elisoccorso. Nell’impatto sono rimasti feriti una donna di 40 anni e un uomo di 38.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente i due motociclisti sono stati affiancati e superati da un furgoncino che li ha urtati spingendoli contro il guard rail.

La moto è scivolata per un centinaio di metri, mentre il furgoncino ha tirato dritto senza fermarsi a prestare soccorso. Alcuni automobilisti testimoni dell’incidente hanno inseguito il furgoncino fino a Treviglio ma senza un esito positivo. I carabinieri di Treviglio grazie alle telecamere stanno risalendo al numero di targa del veicolo. Sul posto anche una pattuglia della Sorveglianza Italiana.

Per i soccorsi si è alzato in volo l’elicottero da Brescia che ha portato la ragazza di 40 anni in ospedale in codice rosso. L’uomo di 38 anni invece è stato caricato sull’ambulanza che è corsa in ospedale anch’essa in codice rosso.