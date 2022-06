Referendum, affluenza flop alle 12: si "salvano" solo i Comuni al voto per il sindaco - BergamoNews

La chiusura dei seggi è ancora lontana, ma se il buongiorno si vede dal mattino allora il referendum sulla giustizia va incontro a un flop pesantissimo: i dati sull’affluenza alle urne a mezzogiorno per la votazione dei cinque quesiti proposti sono bassissimi e si assestano attorno al 6,50% degli aventi diritto.

A livello provinciale va un po’ meglio, con percentuali vicine all’8%, ma spinte verso l’alto solo dai Comuni chiamati anche a rinnovare il consiglio comunale: clicca qui per tutti i dati.

Diventa già difficile immaginare di raggiungere il quorum entro le 23, quando chiuderanno i seggi, eventualità che era già sembrata più che possibile nei giorni scorsi quando il dibattito politico si è concentrato anche sullo spazio che l’iniziativa referendaria ha trovato nell’agenda nazionale.

Domenica mattina, inoltre, è scoppiato il caso Palermo, dove una cinquantina di presidenti di seggio ha disertato l’appuntamento creando non pochi disagi: un caos che si sta via via normalizzando, ma sul quale sia Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) che Matteo Salvini (Lega) hanno chiesto un intervento deciso da parte del Viminale per far fronte a quello che è stato definito un “furto di democrazia”.

Alla stessa ora di sei anni fa, anche in quel caso a votazioni in giornata unica, l’affluenza per il referendum sulle trivellazioni era arrivato all’8,36% e a fine giornata si era assestato di poco sopra al 31%: un precedente che lascia parecchio pessimismo sulla possibilità di raggiungere il quorum del 50%, necessario affinchè la votazione sia valida.

Per le amministrative in 17 Comuni, la percentuale di affluenza alle 12 è del 18,90%: occhi puntati soprattutto su Leffe, Sovere e Villa d’Adda, dove corre un solo candidato e quindi è sfida al quorum (del 40%).

L’affluenza per le amministrative nei Comuni bergamaschi – Ore 12

ARZAGO D’ADDA 18,50%

AVERARA 19,68%

BLELLO 21,60%

BREMBATE DI SOPRA 17,31%

CALUSCO D’ADDA 19,09%

CARONA 30%

CISANO BERGAMASCO 18,08%

CURNO 17,51%

FORNOVO SAN GIOVANNI 18,38%

GANDINO 21,28%

LEFFE 19,21%

MOZZO 20,35%

NEMBRO 19,73%

SOLTO COLLINA 23,92%

SOVERE 14,19%

VILLA D’ADDA 14,74%

VILLONGO 22,07%