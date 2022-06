Via ai lavori in circonvallazione Paltriniano, si allarga il cantiere di Piazza Matteotti: come cambia la viabilità - BergamoNews

Bergamo. Novità per quel che riguarda alcuni cantieri della città. Innanzitutto, PalaFrizzoni fa sapere che si è conclusa la prima parte del grande cantiere che punta a sistemare i sottoservizi e la pavimentazione della Corsarola, in Città Alta. La viabilità è stata quindi ripristinata, con via Salvecchio tornata ad essere percorribile solo in senso discendente.

Per gran parte del tratto di via Colleoni su cui si sono concentrati i lavori, la pavimentazione a lisca di pesce è stata definitivamente ripristinata: per un breve tratto di strada è stata prevista una soluzione diversa, a cubetti, per segnalare il tratto da cui sarà necessario riavviare l’intervento alla ripresa dei lavori. In quest’area, infatti, sarà ancora necessario intervenire per la sostituzione dei sottoservizi e per questo motivo si è scelto di realizzare un “marker” visivo come una pavimentazione provvisoria difforme dall’originale. Al termine del cantiere, anche questo tratto sarà pavimentato a lisca di pesce.

Prosegue il cantiere di piazza Matteotti

Si allarga ancora il cantiere in piazza Matteotti: il terzo lotto di intervento si amplia verso via XX Settembre e via Borfuro e prevede una diversa configurazione della viabilità per accedere a quest’ultima via. Infatti, dalle 8 di mercoledì 15 giugno e fino alle 19 di lunedì 15 agosto saranno adottati i seguenti provvedimenti viabilistici, così come dalla planimetria allegata che deve intendersi parte integrale e sostanziale della presente ordinanza:

In Via XX Settembre civici 15, 16 e 17:

– divieto di sosta 0.00 – 24.00 con rimozione forzata negli stalli di sosta motocicli e ciclomotori, in corrispondenza delle colonne di prato;

– istituzione del limite massimo di velocità 30Km/h;

II traffico veicolare che deve accedere in Via Borfuro viene indirizzato all’ingresso della prima parte di Via XX Settembre per poi dirigersi verso la Via Borfuro.

Continua il cantiere in via Borgo Santa Caterina

Prima parte dei lavori conclusi in via Borgo Santa Caterina, i lavori si spostano adesso nella seconda parte del borgo d’oro, tra via Celestini e via Corridoni. Per consentire le lavorazioni, sarà necessario prevedere una nuova disciplina viabilistica. È stata emessa quindi un’ordinanza che, dal 13 giugno 2022 e fino al 23 luglio 2022, in Via Borgo Santa Caterina nel tratto compreso tra Via Celestini e Via Longo istituisce il divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli eccetto i mezzi dell’impresa, i residenti frontisti, il carico-scarico merci e i mezzi di soccorso compatibilmente con la sicurezza degli operai e le fasi operative del cantiere;

Dalle 13 di ogni sabato e fino alle 7 del lunedì successivo in Via Borgo Santa Caterina, nel tratto compreso tra Via Celestini e Via Longo, il transito sarà consentito a tutte le categorie di veicoli.

Lavori lungo la circonvallazione Paltriniano dal 10 giugno

Continuano i lavori per la sistemazione dei sottoservizi della città. Stavolta i lavori sono previsti lungo la controstrada della circonvallazione Paltriniano: per consentirli un’ordinanza prevede di istituire, dalle 9 di venerdì 10 giugno e fino alle 18 di venerdì 26 agosto, i seguenti provvedimenti viabilistici:

nella controstrada parallela alla Circonvallazione Paltriniano con direzione Via San Sisto

• divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto quelli dei residenti frontisti e dei clienti dell’autolavaggio ivi ubicato

• divieto di transito sulla pista ciclo-pedonale ivi presente

• realizzazione, a cura dell’impresa esecutrice dei lavori, di un passaggio pedonale protetto a margine dell’occupazione.

Per aiutare chi si muove in città, il Comune di Bergamo ha aderito a “Luceverde”, il servizio di Aci che consente di rimanere costantemente aggiornati in tempo reale sulla situazione del traffico e sulle modifiche alla viabilità.