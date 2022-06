Tutti i vincitori dei tornei di tennis e padel dell'Accademia: e stasera il gran Galà - BergamoNews

Bergamo. Si sono conclusi alla Cittadella dello Sport di Bergamo i tornei di tennis e padel a cura dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà. Sono state tre settimane ricche di ospiti e di campioni quelle che l’Accademia dello Sport per la Solidarietà ha vissuto sui nuovi campi di via Monte Gleno.

Nei singoli i vincitori sono stati Giorgio Chiesa tra i Ragazzi, Mauro Rondi nel 7° torneo Franco Morotti B, Damiano Zenoni nel 14esimo trofeo Giacinto Facchetti A e tra i classificati si è imposto Luca Chiesa.

Nel doppio il 29esimo Trofeo Achille e Cesare Bortolotti maschile è andato alla coppia composta da Mauro Bottega e Graziano Innocenti, mentre Aldo Ghislandi e Federica Airoldi hanno vinto la Coppa Asc di doppio misto.

L’esperimento del padel ha funzionato e ha portato un gran numero di atleti in queste settimane a Bergamo: la vittoria del torneo Accademia dello Sport per la Solidarietà è andato alla coppia padre-figlio composta da Riccardo e Alessandro Maspero.

Oggi l’Accademia dello Sport per la Solidarietà chiuderà la sua full immersion sportiva con il Gran Galà finale sempre alla Cittadella dello Sport, nel corso della quale verranno premiati i Golden Vip 2022 per la “Ricerca scientifica premio Fondazione Credito Bergamasco” Michele Colledan, per il mondo dello sport alla memoria di Luciana e Gianni Radici Luca Percassi e Vip d’Onore alla campionessa di sci Federica Brignone ed infine premio per l’imprenditoria Mediolanum ad Angelo Radici.