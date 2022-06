Treviglio senza medici, Ats: "Dal 16 giugno riparte l'assistenza diurna" - BergamoNews

Treviglio. Ripartirà dal 16 giugno il servizio di Continuità Assistenziale Diurno (Cad) a Treviglio, dopo la delicata situazione venutasi a creare per la mancanza di medici di famiglia e la conseguente contrazione del servizio. Orari e modalità saranno resi noti a breve dal Dipartimento Cure Primarie, che nel frattempo continua l’opera di arruolamento di altri medici.

Venerdì 10 giugno, per dare una risposta ai tanti cittadini in difficoltà, nella sede di Via Piave 43B si è proceduto alla consegna delle ricette in giacenza, grazie al contributo dei volontari e delle autorità trevigliesi, compreso il sindaco Juri Imeri.

Il Tavolo di Lavoro coordinato dall’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha previsto un cronoprogramma di attività, per mettere in condizione i medici di svolgere l’attività della Cad in tempi brevi e in condizioni ottimali.

lunedì 13 giugno saranno contrattualizzati i 10 medici in pensione che hanno dato la loro disponibilità, mentre il Dipartimento Cure Primarie di Ats sta predisponendo le agende. È stata anche raccolta la disponibilità di 16 medici di base titolari per la copertura temporanea del servizio.

Nella stessa giornata i tecnici di Ats installeranno la linea Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS) all’interno dell’ambulatorio di Treviglio posto al piano terra, rendendolo di fatto subito operativo grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale, della direzione della farmacia comunale e del gestore dell’immobile.

Sempre lunedì 13, gli operatori di Ats saranno presenti alla Cad dalle 9 alle 12 per raccogliere richieste di ricette e/o visite e agevolare la loro presa in carico.

Per mercoledì 15 giugno è stata invece organizzata una giornata di orientamento e formazione sul campo per i medici di base ingaggiati e renderli così operativi.