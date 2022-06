Raccolta fondi per l’Ucraina: donazioni oltre 1,3 milioni - BergamoNews

Bergamo. Continua la gara di solidarietà di Bergamo per la popolazione ucraina. La guerra non si ferma: sta mietendo distruzione, dolore e vittime: ogni giorno le immaini del conflitto fanno il giro del mondo e non lasciano indifferenti i bergamaschi che, attraverso donazioni, esprimono la loro vicinanza alle vittime.

La rete creata da Caritas e Fondazione della Comunità Bergamasca è impegnata in prima linea e, con l’adesione di tante realtà del territorio, sta dando un importante contributo per affrontare questa situazione così complicata. La partecipazione è ampia e, man mano, gli aiuti crescono coinvolgendo sempre più realtà e cittadini.

Oggi le risorse raccolte sono arrivate a 1.318.132 euro e la gara di solidarietà non si fermerà: l’obiettivo è raggiungere quote sempre più alte per esprimere concreta vicinanza alla popolazione ucraina.