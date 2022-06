Inghilterra-Italia, E.T. o Una folle passione? La tv dell'11 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 11 giugno su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio tra Inghilterra e Italia. Potrebbe essere etichettata come la rivincita della finale dell’Europeo del luglio 2021. E’ il terzo impegno per le qualificazioni della Nations League. La partita, che si disputerà al Wembley Stadium di Londra, verrà giocata a porte chiuse proprio per le sanzioni decise dall’Uefa a carico della Federazione inglese dopo la finale vinta dagli Azzurri. Telecronaca di Alberto Rimedio Commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Sapiens – Un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Nell’ombra del killer”; su Rete4 alle 21.20 “Innamorato pazzo”; su Canale5 alle 21.45 “Una folle passione”; su Italia1 alle 21.40 “E.T. l’extraterrestre”; su La7 alle 21.15 “The queen – La regina” e su Rai4 alle 21.20 “I bambini di Cold Rock”. Ancora, su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Licenza di tradire” e su Iris alle 21 “Arlington road – L’inganno”.

Rai5 alle 21.15 proporrà lo spettacolo “Afrodita y el Juicio de Paris”. Teatro, musica, circo, danza, cinema, pubblicità: la Fura dels Baus è senza dubbio una delle compagnie che per prime ha sperimentato la multidisciplinarietà. La compagnia catalana, attiva sulla scena mondiale dal 1979, dà vita per le strade del centro di Napoli ad una performance all’aperto che vede il coinvolgimento dell’intera città, durante il Napoli Teatro festival 2015. Proiezioni video, acrobati, pupazzi giganti, ruote di fuoco: un apparato scenografico di grande impatto per raccontare una storia di divinità, potere e bellezza. La trama di “Aphrodita y el juicio de Paris”, è quella mitologica del “pomo della discordia”: Eris, dea della discordia è l’unica a non essere stata invitata al matrimonio tra Teti e Peleo. Per vendicarsi, si presenta alla festa scagliando sul tavolo del banchetto una mela d’oro con incisa la frase “Alla più bella”. Questo gesto scatena una furiosa lite tra Era, Afrodite e Atena. Zeus nomina come giudice Paride. Pur di ingraziarsene il giudizio, le tre dee promettono svariate ricompense: Atena la vittoria in guerra, Era la sovranità sull’Asia, Afrodite l’amore di Elena, la donna più bella della terra. Paride sceglie di amare Elena e di donare la mela ad Afrodite.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Ghost wisperer”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Chucky”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.