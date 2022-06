Farmacie bergamasche, maxi raccolta per bimbi ucraini: servono latte, pannolini, sapone e tanto altro - BergamoNews

Da lunedì 13 giugno e fino a domenica 26 giugno parte nelle farmacie bergamasche la campagna straordinaria “Peace in Ukraine-Bergamo for Children”: una raccolta di beni di prima necessità e prodotti per l’infanzia destinati alla popolazione ucraina. Gli esercizi aderenti esporranno la locandina dell’iniziativa (nell’immagine qui sotto, ndr) e un apposito contenitore.

La campagna è il frutto di un’intesa siglata dalla Provincia di Bergamo con Ordine dei farmacisti di Bergamo, Federfarma Bergamo, Croce Rossa Italiana – Comitato regionale Lombardia e Cooperativa Esercenti farmacia SCRL – CEF.

Questa la lista dei beni che si potranno donare: latte per bambini diverse età, pannolini per bambini taglie assortite, pannoloni per adulti, salviette umidificate, detergenti, saponi, bagnoschiuma e shampoo per bambini, oli emollienti, pasta protettiva per il cambio – ossido di zinco, crema idratante o lenitiva per neonati, amido di riso, garze monouso, spray per lavaggi nasali.

L’iniziativa rientra nell’azione ad ampio raggio della Provincia di Bergamo legata all’emergenza Ucraina, iniziata oltre tre mesi fa con l’insediamento del tavolo di coordinamento voluto dal Presidente della Provincia e affidato al Consigliere delegato a Famiglia e Associazionismo.

Già dallo scorso aprile via Tasso ha avviato un dialogo con i soggetti aderenti che inizialmente aveva lo scopo di trovare un modo efficace e corretto per la raccolta dei farmaci da inviare alla popolazione colpita dalla guerra; in seguito e su indicazione di Croce Rossa, in base alle effettive necessità riscontrate, è emersa una maggiore difficoltà di approvvigionamento di beni che riguardano l’infanzia. Da qui nasce la campagna “Bergamo for children”.