Elezioni amministrative, tutti i paesi al voto: candidati e interviste - BergamoNews

Domenica 12 giugno 17 comuni bergamaschi sono chiamati ad eleggere il proprio sindaco. C’è partecipazione in questa tornata delle amministrative: sono solo tre i paesi con una sola lista e un unico candidato alla poltrona di primo cittadino: Leffe, Sovere e Villa d’Adda.

Averara è invece il paese più conteso: ben 4 liste in un comune di poco più di 170 abitanti.

In tre piccoli comuni della Val Brembana, Averara, Blello e Carona, correranno anche i candidati sindaco del Partito Gay LGBT+. Lo scorso ottobre la lista si era presentata a Valnegra, dove Andrea Viscardi era stato superato da Walter Milesi ma non da Giuseppe Doci (a questa tornata candidato ad Averara), ottenendo 14 voti ed entrando così in consiglio comunale con due consiglieri.

I sindaci che si ricandidano sono Mauro Egman ad Avevara, Luigi Mazzuccotelli a Blello, Michele Pellegrini a Calusco, Marco Gallizioli a Leffe, Maurizio Esti a Solto Collina e Gianfranco Biffi a Villa d’Adda.

Ad Arzago d’Adda Gabriele Riva, alla fine del suo secondo mandato, lascia il posto a Ugo Rivabene; a Brembate Sopra Emiliana Giussani lascia e al suo posto si candida l’attuale vicesindaco Claudio Stucchi; la lista Vivi Carona non c’è più, ora c’è Insieme per Carona che vede la presenza dell’attuale sindaco Giancarlo Pedretti a sostegno del candidato Paolo Midali; Andrea Previtali, alla fine del suo secondo mandato, non si ricandida a Cisano ma è nella lista di centrodestra a sostegno del candidato Pietro Isacchi; a Curno Luisa Gamba lascia il posto al figlio Andrea Saccogna; a Fornovo Giancarlo Piana lascia il posto al consigliere Fabio Carminati; a Gandino Elio Castelli, al suo secondo mandato, lascia il passo al vicesindaco Filippo Servalli; Paolo Pelliccioli, al suo secondo mandato alla guida di Mozzo, lascia il posto al vicesindaco Gianluigi Ubiali; a Nembro Claudio Cancelli, al suo secondo mandato, esce dalla politica: al suo posto si candida Gianfranco Ravasio; a Sovere Francesco Filippini lascia e la lista Sovere Futura candida l’assessore all’Istruzione Federica Cadei; a Villongo Maria Ori Belometti, al suo secondo mandato, lascia e sostiene il candidato Mario Ondei.

Ecco tutti i candidati: cliccando sul nome del Comune troverete tutte le interviste.

Paese nuovo: Candidato sindaco UGO RIVABENE

Consiglieri: Antonio Giovanni (Antonello) Bacis, AlbertoBaioni, PierluigiFerrari, Rosolindo Stefano Marta, Marianicoletta Palmieri, Maria Antonietta (Mietta) Peccati, Gabriele Riva, Alessia Salvatori, Stefano Tibaldini, Giuseppe Uberti.

Per Arzago-De Caro sindaco: Candidato sindaco STEFANO DE CARO

Consiglieri: Luca Natale De Caro, Francesca Mele, Vincenzo Turchiarolo, Giada Geloso, Daniele Cignani, Valentina Caramaschi, Rolando Gian Maria Cocola, Romilde Arrivabene, Carmelo Parete, Erika Polini.

Insieme: Candidato sindaco MAURO EGMAN

Consiglieri: Daniel Baschenis, Silvia Guerinoni, Roberto Guerinoni, Igor Rovelli, Dino Baschenis, Simone Guerinoni, Davide Rizzi.

Alleanza per Averara – Il popolo della famiglia: Candidato sindaco FABIO ANNOVAZZI

Consiglieri: Giancarlo Regazzoni, Cinzia Manganoni, Dario Annovazzi, Marco Cortinovis, Stefano Calvi, Mauro Fumagalli, Franco Baschenis.

Partito Gay LGBT+: Candidato sindaco DANIELE CARBONI

Consiglieri: Daniele Garau, Efisio Congia, Laura Giacomina Fagioli, Loredana Sangalli, Paolo Garau, Anna Maria Perra, Filomena Gravina.

Impegno civico: Candidato sindaco GIUSEPPE DOCI

Consiglieri: Eugenio Cadei, Elisa Doci, Arcangelo De Filippo, Ivan Rinaldi, Vittorina Tirloni, Angela Doci, Adriano Fassina.

Blello prima di tutto – Mazzucotelli Sindaco: Candidato sindaco LUIGI MAZZUCOTELLI

Consiglieri: Silvia Ghisalberti, Michela Zanardi, Elisa Locatelli, Manuela Locatelli, Daniela Locatelli, Jean Pietro Locatelli, Patrick Locatelli, Gianandrea Locatelli, Agnese Elena Crotti, Chiara Mazza.

Più Blello: Candidato sindaco ANNALISA ROTA

Consiglieri: Maurilio Carminati, Damiano Esposito, Lucia Antonietta Guerini, Franco Parimbelli, Paolo Pontremolesi, Luca Prandi, Laura Todeschini, Dante Todeschini.

Partito Gay LGBT+: Candidato sindaco FRANCESCA MICHELETTI

Consiglieri: Daniele Carboni, Stefania Garau, Efisio Congia, Anna Maria Perra, Filomena Gravina, SergioGrassi, Nicolina Liquori.

Claudio Stucchi sindaco: Candidato sindaco CLAUDIO STUCCHI

Consiglieri: Emiliana Giussani, Daisy Marcolongo, Nicla Gambirasio, Paolo Arrigoni, Claudio Gamba, Monica Gherardi, Lorenzo Arrigoni, Pierangelo Trabucchi, Ivano Locatelli, Silvio Berizzi, Giambattista Valsecchi, Mauro Gamba.

Patto civico per Brembate Sopra: Candidato sindaco TIZIANO RAVASIO

Consiglieri: Marco Bedetti, Martina Bolis, Riccardo Brioschi, Marco Cornago, Monica Curiazzi, Maurizio Ghezzi, Dolores Mazzoleni, Fiorella Ravasio, Ilaria Rota e Matteo Sana.

Per Calusco: Candidato sindaco MICHELE PELLEGRINI

Consiglieri: Chicco Salomoni, Massimo Cocchi, Lorena Marzani, Silvia Di Fonso, Alessandro Brevi, Matteo Villa, Giovanni Pinetti, Francesco Tasca, Samira Milani, Beatrice Sala, Laura Arrigoni e Marco Cattaneo.

Calusco Unita: Candidato sindaco LINO CASSESE

Consiglieri: Sonia Previtali, Gabriella Casati, Andrea Villa, Luisa Perillo, Maurizio Brescia, Valentina Boy, Alfredino Cattaneo, Barbara Clivati, Fabrizio Locatelli, Simonetta Manzoni, Alessandra Panzacchi e Anna Vitali.

Carona CARONA: Candidato sindaco ALDO RUFFINI

Consiglieri: Tarcisio Migliorini, Simona Rossi, Maurizio Alberti, Alberto Agazzi, Luciano Cattaneo, Marina Gervasoni, Enzo Migliorini, Nicole Peruta, Jacopo Rossi, Sara Rossi.

Insieme per Carona: Candidato sindaco PAOLO MIDALI

Consiglieri: Giuseppe Sciarrone, Franco Musati, Davide Riceputi, Giancarlo Pedretti, Francesco Salvetti, Fabrizio Caccia, Ornella Riceputi, Umberto Vanini.

Partito Gay LGBT+: Candidato sindaco STEFANIA GARAU

Consiglieri: Francesca Micheletti, Samanta Losa, Laura Giacomina Fagioli, Loredana Sangalli, Paolo Michele Sercia, Nicolina Liquori, Sergio Grassi.

Lega-Lega lombarda- Cisano Bergamasco: Candidato sindaco PIETRO ISACCHI

Consiglieri: Andrea Previtali, Vito Bisanti, Daniela Frigerio, Luigi Valssecchi, Gianluca Manighetti, Monica Rosa, Mariangela Vanalli, Alessandro Giovanzana, Danilo Testa, Gaia Brandolese, Mauro Cornati, Mariangela Isacchi.

Viviamo Cisano: Candidata sindaco ANTONELLA SESANA

Consiglieri: Carlo Frigerio, Agatina Salamone, Simone Viola, Gabriella Tresoldi, Attilio Mora, Federica Mazzoleni, Matteo Papini, Luisa Canelli, Alberto Locatelli, Emanuela Gregis, Pietro Panza, Erich Rotasperti.

Vivere Curno: Candidato sindaco ANDREA SACCOGNA

Consiglieri: Ivana Rota, Fabio Ravasio, Paola Bellezza, Paolo Pelliccioli, Maria Raimonda Rizzo detta Miriam, Gianfranco Capitanio, Lisa Torriani, Mattia Todeschini, Olivia Leidi, Giuseppe Crotti, Simona Santina Amantia, Elisabetta Valente detta Betty.

Obiettivo Curno -Locatelli Sindaco: Candidato sindaco GIOVANNI LOCATELLI

Consiglieri: Manuel Farina, Marcella Goisis, Luca Roberto Tironi, Francesca Bugini, Paolo Cavagna, Veronica Meregalli, Ferruccio Innocenti, Evelyn Crippa, Paolo Carullo, Viola Innocenti, Angelo Fassi, Giovanni Sergio Locatelli.

La Rete dei Patrioti: Candidato sindaco OSCAR RIZZINI

Consiglieri: Pietro Massimo Menotti, Carlo Trifoglietti, Viola Piana, Michael Cantini, Gabriele Omacini, Emanuele Rota,Vanessa Maccagnano, Simone Gatti, Anna Marchesetti, Luana Rizzo.

Insieme per Fornovo: Candidato sindaco FABIO CARMINATI

Consiglieri: Francesca De Angeli, Massimo Parati, Francesco D’Amora, Marco Monzio Compagnoni, Mauro De Angeli, Sabina Danesi, Alice Aresi, Laura Riva,Virginia Recanati, Dario Finatti, Emilio Moleri, Chiara Pandini.

Idee impegno risultati: Candidato sindaco PIETRO NODARI

Consiglieri: Pierina Bonomi, Oliviero Ignazio Bosatelli, Giampaolo (Pippo) Della Torre,

Enrica Vittoria Galbiati, Mattia Lanfranchi, Cristina Nodari, Imerio Ongaro, Marco Quistini, Monica Salvatoni,

Silvia Savoldelli, Marco Spampatti, Albina (Manu) Vian.

Insieme per Gandino, Barzizza e Cirano: Candidato sindaco FILIPPO SERVALLI

Consiglieri: Sonia Barzasi, Estrada Esmeralda Janik Bejarano, Aldo Bernardi, Guido Bertocchi, Michele Castelli, Lorenzo Colombi, Marica Della Torre, Pietro Granati, Cristina Maccari, Laura Pezzotta, Loris Giovanni Rudelli, Miriam

Torri.

Nuovi orizzonti per Leffe e la sua valle: Candidato sindaco MARCO GALLIZIOLI

Consiglieri: Luca Elco Basso Basset, Matteo Beltrami , Silvia Beltrami, Elena Margherita

Berra, Rossana Bettoni, Emanuela Monica Bosio, Marta Frana, Guido Marchesi, Annalisa Pezzoli, Giovanni

Pezzoli, Adriano Servalli, Michele Zenoni.

Mozzo è Importante Enzo Mazzoleni Sindaco: Candidato sindaco ENZO MAZZOLENI

Consiglieri: Monica Albertini, Stefania Balsamini, Alessandro Chiodelli, Alberto Danelli, William Duci, Gaetano Fabio Graziano, Paola Locatelli, Bortolo Morstabilini, Roberto Pagani, Emilia Remondini detta Emi, Lucia Sartirani, Maddalena Taramelli.

Innova Mozzo – Progetto Civico: Candidato sindaco GIANLUIGI UBIALI

Consiglieri: Giovanna Bellini, Costantino Plebani detto Chicco, Barbara Bari, Guglielmo Battocletti, Andrea Bolis, Silvia Brena, Gianclaudio Cologni, Rossano Consoli, Gianluigi Corna, Gloria Cornolti, Giovanni Pendesini, Ileana Visigalli.

Rinascinembro – Morlotti Sindaco: Candidato sindaco GIOVANNI MORLOTTI

Consiglieri: Arianna Acerbis, Roberto Adobati, Federico Arioli, Tiberio Bertocchi, Alessia Birolini, Claudia Bonassi, Erika Cortinovis, Francesca Di Vita, Yuri Gritti, Salvatore Lauro, Fausta Maffeis, Matteo Micheli, Fabio Moioli, Alessandro Moretti, Imerio Moretti e Francesco Pezzotta.

Paese Vivo: Candidato sindaco GIANFRANCO RAVASIO

Consiglieri: Marta Avogadri, Sara Bergamelli, Francesco Brusamolino, Lorenzo Cortesi, Mariachiara Gualteroni, Floria

Lodetti, Fabio Madaschi, Denise Martinelli, Matteo Morbi, Fabio Moretti, Oscar Noris, Nicola Persico, Bruno Pulcini, Doriana Somma, Walter Stancheris, Nicola Vismara.

Rinnovamento per Solto: Candidato sindaco MAURIZIO ESTI

Consiglieri: Sabrina Amaglio, Flavio Arosio, Maurizio Badon, Costantino Consoli, Beatrice Galvan, Pietro Guizzetti, Daniele Pedrazzoli, Davide Romeli, Michele Canobbio.

Uniti per la Collina – Solto Esmate Cerrete: Candidato sindaco FILIPPO CASSARINO

Consiglieri: Marina Gabanelli, Martina Stella, Carlo Negrinotti, Daniele Sina, Elena Spregiaro, Samuele Polini, Marco Guerini, Cristian Rebussi.

Lista Civica per il buon governo di Solto Collina – Minelli Sindaco: Candidato sindaco FABRIZIO MINELLI

Consiglieri: Alessandro Arici, Maurizio Benaglio, Giovanni Consoli, Manuele Favero, Manuele Spelgatti, Daniele Ve-

nia, Serenella Laura Zanardini, Asmara Ziboni.

Sovere Futura: Candidato sindaco FEDERICA CADEI

Consiglieri: Marcello Baioni, Barbara Vitali, Mirko Fenaroli, Paola Bancale, Fabiana Turla, Mauro Leoni, Michele Lotta, Francesco Filippini, Silvia Beretta, Senada Nusinovic, Andrea Tebaldi, Sergio Coronini.

Lista El@: Candidato sindaco GIANFRANCO BIFFI

Consiglieri: Mirko Locatelli, Edoardo Siniscalchi, Veridiana Laini, Mattia Roncalli, Isa Clivati, Maria Mazzola, Martina Sala, Monica Manzoni, Mirella Mazzoleni, Giancarlo Forest.

Centro destra unito per Micheli sindaco: Candidato sindaco FRANCESCO MICHELI

Consiglieri: Luigi Alberti, Claudio Ballestra, Marco Belotti, Marcella Brignoli, Michela Letizia Cadei, Gabriella Carrara, Nicola Carrara, Giampietro Cattaneo, Cesare Cometti, Stefano Freti, Giuseppe Polini, Cristina Quaresmini.

Uniti per Villongo: Candidato sindaco MARIO ONDEI

Consiglieri: Maria detta Mariella Ori Belometti, Cristina Bresciani, Anna Marini, Roberta Rinaldi, Elisabetta Zanini, Paolo Chiodini, Eugenio detto Ennio Citaristi, Pier Luigi Marini, Domenico Benito Nucera, Riccardo Paltenghi, Nicola Patrini, Mario Vicini.