Controlli anti-stragi straordinari in Brebemi: ritirate 15 patenti in una notte - BergamoNews

Prende il via una campagna straordinaria di controlli delle condizioni psicofisiche dei conducenti organizzata dalla Polizia Stradale di Bergamo e Brescia di concerto con la concessionaria autostradale “Brebemi”.

I controlli sono stati effettuati in attuazione delle direttive ministeriali – che rispondono all’esigenza di contrastare il fenomeno dell’incidentalità stradale conseguente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Dalla mezzanotte alle 6 di sabato 11 giugno è stato effettuato il controllo sistematico della corrente di traffico autostradale A35 Brebemi con direzione Brescia-Milano .

La Polizia Stradale ha dirottato, con l’ausilio del personale della suddetta concessionaria, tutto il flusso di traffico con direzione nord nell’Area di servizio “Adda Nord”.

All’interno della stessa è stato attuato un complesso dispositivo con 5 pattuglie di vigilanza stradale, coadiuvate da un equipaggio della Squadra di Polizia Giudiziaria, che hanno controllato con precursori ed etilometri le condizioni psicofisiche dei conducenti; Un laboratorio di analisi mobile con tecnici di laboratorio e medico legale messi a disposizione dalla Società Brebemi grazie a cui è stato possibile effettuare test di screening salivare e nell’immediatezza tutti gli accertamenti medico legali relative assunzione di sostanze stupefacenti.

I controlli

Il servizio svolto in nottata ha permesso di controllare tramite precursore tutti i conducenti in transito sulla tratta: per 13 di loro, positivi all’alcooltest con un tasso superiore al limite consentito di 0.5 g/l, è scattato il ritiro della patente di guida. Dei conducenti sanzionati, 6 sono stati denunciati penalmente in quanto superavano addirittura il limite di 0.8 g/l.

Oltre alle patenti di guida ritirate sono anche stati sottoposti a sequestro amministrativo 2 veicoli. Sono invece 2 i conducenti risultati positivi al test delle sostanze stupefacenti, anche per loro è scattato il ritiro della Patente di Guida. Sono stati decurtati complessivamente 150 punti.

Nessuno dei conducenti di sesso femminile o neopatentato o conducente professionale incappato nella rete dei controlli è risultato positivo all’alcool o alla droga.