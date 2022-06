Castelli Calepio, 30enne muore annegato sotto gli occhi del papà e dello zio - BergamoNews

Castelli Calepio. Si è tuffato da un piccolo ponte, senza più riemergere. Nonostante l’aiuto del padre che, arrivato sul posto poco dopo, si è gettato a sua volta in acqua per soccorrerlo insieme allo zio.

Secondo le prime informazioni, è quanto successo intorno alle 16,30 di sabato pomeriggio a Cividino di Castelli Calepio, dove un ragazzo di 30 anni, Cristian Pasqua, originario del paese, ha perso la vita annegando in un canale accanto al fiume Oglio, dopo essere stato trascinato dalla corrente per una cinquantina di metri circa.

Stando a quanto ricostruito, il ragazzo era un buon conoscitore della zona, nonché appassionato fotografo naturalista. In particolare, della flora e della fauna che caratterizzano l’ambiente del fiume.

Il dramma si è consumato in via Santuario. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’elicottero del 118, i sommozzatori da Treviglio e i vigili del fuoco da Palazzolo. Per i rilievi presenti i carabinieri di Grumello del Monte.

Il 30enne sarebbe stato recuperato e portato a riva proprio dal padre, ma i tentativi di rianimarlo sono stati purtroppo inutili.