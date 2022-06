Presidenza Regione, assist di Calenda a Letizia Moratti: Sorte applaude, Carretta rilancia - BergamoNews

Fa discutere la proposta di Carlo Calenda per la presidenza della Regione Lombardia.

Il leader di Azione al salone del Mobile di Milano ha espresso il suo particolare apprezzamento per Letizia Moratti, vicepresidente della giunta Fontana. Parlando delle regionali lombarde del 2023, infatti, ha affermato che “ci sono persone di grandissima qualità anche nel campo avverso”. Per esempio “Letizia Moratti sarebbe un’ottima candidata a fare il presidente della Regione. Lo farebbe molto bene”. Ad ogni modo “noi abbiamo fatto un nome che per noi è molto valido – ha aggiunto Calenda – ossia Carlo Cottarelli. Se si deciderà invece di andare verso un nome molto spostato a sinistra – ha concluso – noi rifletteremo su una candidatura terza”.

Letizia Moratti ha subito ringraziato per l’assist “Ricambio in maniera convinta le parole di stima di Calenda – ha spiegato -. Ci sono diverse ipotesi e riflessioni in corso, tutte con l’obiettivo di una politica del fare che dia risposte concrete ai bisogni e alla qualità di vita dei nostri cittadini. Riflessioni e ipotesi in corso che non sono solo le mie – ha aggiunto Moratti, sottolineando che ci sono dei contatti con il segretario di Azione -Certo, lo sento”, ha concluso

Sul tema è intervenuto da Bergamo il segretario regionale di Azione e consigliere Niccolò Carretta: “Condivido la stima personale per Letizia Moratti espressa da Calenda, ma come ribadito proprio dallo stesso leader, Azione in Lombardia è al lavoro dall’opposizione per una proposta riformista. Il nome di Carlo Cottarelli sarebbe il profilo civico, serio e riconosciuto ideale per battere la destra e mi fa piacere che Calenda lo confermi come sostengo da mesi”.

“La vicepresidente Moratti – ha proseguito Carretta – si trova attualmente in maggioranza, vice di Fontana e di una Giunta su cui ho un pessimo giudizio e sorretta da Lega e FDI, un perimetro che rende impensabile qualsiasi scenario diverso dall’attuale. Detto questo, saremo ovviamente interessati se nei prossimi mesi si creeranno spazi per costruire una proposta di area Draghi anche in Lombardia e mi fa piacere se anche Letizia Moratti guarda in questa direzione.”

Diverso il parere del parlamentare di Bergamo per Forza Italia Alessandro Sorte: “Oggi è una buona giornata per il centrodestra lombardo e per Forza Italia. Con le sue dichiarazioni di stima nei confronti della vicepresidente della regione Lombardia, Letizia Moratti, Carlo Calenda ha dimostrato di apprezzare il buongoverno della squadra guidata da Attilio Fontana. ‘Un’ottima candidata per il governo della regione’, l’ha definita. Un endorsement che ha creato non pochi imbarazzi a Niccolò Carretta, consigliere regionale della Lombardia e segretario regionale del suo stesso partito, quotidianamente impegnato ad attaccare la sanità lombarda, che si è affrettato rilanciare il nome di Carlo Cottarelli. La dichiarazione di Calenda dimostra invece come il lavoro portato avanti in questi cinque anni dalla Regione sia valutato positivamente anche da altre forze politiche. Letizia Moratti si è occupata e si occupa della sanità lombarda, a cui peraltro è dedicato l’85% del bilancio, con grande impegno e competenza, in un momento storico tra i più difficili della storia del nostro Paese”.