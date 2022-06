Malori a Roncola e Piazzatorre, Ats: "Fate bollire l'acqua prima dell'utilizzo alimentare" - BergamoNews

Bergamo. “A seguito degli esiti preliminari delle analisi effettuate, a scopo precauzionale, ATS invita la popolazione dei Comuni di Roncola Alta e Piazzatorre alla bollitura dell’acqua prima dell’utilizzo a scopo alimentare, compreso anche il lavaggio di frutta e verdura. Verranno diffuse ulteriori notizie non appena saranno disponibili gli esiti definitivi delle verifiche effettuate”. È la nota ufficiale di Ats Bergamo che arriva a 48 ore dalle prime analisi.

Mercoledì 8 giugno Bergamonews aveva dato la notizia dopo aver ricevuto moltissime segnalazioni di cittadini che avevano accusato malori dopo aver bevuto da fontanelle pubbliche. Erano stati segnalati anche due casi di gastroenterite. Abbiamo dato voce ai sindaci e a quanti si erano detti allarmati per questi episodi. Dopo due giorni ecco l’esito di quell’allarme confermato dalle analisi di Ats e dall’invito di far bollire l’acqua per qualsiasi uso alimentare.

IL SINDACO DI RONCOLA ROTA CHIUDE LE FONTANELLE PUBBLICHE

Marcellino Rota, Sindaco di Roncola: “Mi aspettavo quanto è emerso dalle analisi dopo le molte segnalazioni che avevamo ricevuto. Ho emesso un’ordinanza per chiedere di far bollire l’acqua prima dell’uso alimentare. Inoltre ho dato ordine di chiudere tutte le fontanelle pubbliche in attesa di ulteriori analisi”.

BRIOSCHI: SERVONO CAUTELA E PRECAUZIONI

Gianbattista Brioschi, presidente del Distretto di Bergamo afferente all’Asst HPG23, che sin da subito era intervenuto sui social proprio per informare la popolazione ora commenta: “Era una misura che si poteva adottare sin da subito per precauzione. Ora bisogna essere cauti ed attendere ulteriori analisi e accertamenti. Solamente così si potrà capire si si tratta di un virus o altro. La prevenzione prima di tutto, quindi bene l’avviso di far bollire l’acqua per l’utilizzo alimentare”.