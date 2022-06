Loda Orobica, tra i tanti servizi offerti anche il noleggio delle macchine d'ufficio - BergamoNews

Loda Orobica è leader nel settore del noleggio delle macchine d’ufficio. Per capirne di più, non solo della materia, ma anche di cosa si tratta, dei vantaggi e dei servizi, abbiamo chiesto a Roberto Ghisleni, proprietario dell’azienda bergamasca, che ci ha spiegato in cosa consiste la possibilità di dotarsi di prodotti informatici sempre aggiornati senza doverli acquistare e senza preoccuparsi della manutenzione.

Cos’è il noleggio operativo?

Si tratta di un servizio che dà la possibilità di disporre di tutte le macchine d’ufficio necessarie per lo svolgimento della propria attività senza doverle comprare. I vantaggi sono molteplici sia in termini economici che amministrativi: le macchine d’ufficio vengono installate nella sede indicata dal cliente che ne ha tutta la disponibilità senza dover sostenere alcun costo d’acquisto. Quindi non deve immobilizzare capitali e non si trova a fronteggiare spese significative per doversi procurare i beni che gli occorrono.

Cosa significa noleggiare una macchina da ufficio?

La formula del noleggio prevede che l’azienda fornitrice metta a disposizione le macchine d’ufficio e ne gestisca la manutenzione mentre il cliente, a fronte di questo servizio, corrisponde un canone mensile. I vantaggi sono molteplici: ha costi certi e pianificati, minori uscite di cassa, minori problemi di liquidità e budget. Inoltre il cliente ha la facoltà, adeguando il canone, di cambiare la macchina che ha in dotazione, un vantaggio non indifferente considerando la velocità che contraddistingue l’innovazione tecnologica.

I costi di manutenzione sono compresi?

Si, sono inclusi nel canone. Questo è molto importante perché permette al cliente di risparmiare sulle spese generalmente sostenute per le riparazioni che si rendono necessarie con l’utilizzo. Al tempo stesso il noleggio rende possibile una notevole semplificazione a livello amministrativo e burocratico: il cliente avrà un solo riferimento per la macchina, l’assistenza, i ricambi e i materiali di consumo, e quindi un solo interlocutore per tutte le esigenze relative a multi-funzione, stampanti, fotocopiatrici e fax. Si tratta di un servizio che elimina, quindi, tutti gli altri costi relativi alla gestione dei rapporti con i fornitori di materiali con un notevole risparmio in termini di costi e tempo.

Al termine del contratto di noleggio, il bene può essere riscattato?

Sì, c’è anche questa possibilità. Il cliente può decidere se riscattarlo oppure no e in quest’ultimo caso si possono portare in deduzione tutti i canoni durante l’anno solare in corso, senza porre nulla a cespite nè eseguire piani di ammortamento. Dal punto di vista patrimoniale, invece, con il noleggio operativo i bilanci non vengono appesantiti dall’acquisto dei beni e rimangono inalterate le disponibilità delle normali fonti di finanziamento.

E’ possibile chiedere un preventivo telefonare al numero 035232310 o inviare un’e-mail a lodaorobicasas@lodaorobica.it

Maggiori informazioni su www.lodaorobica.com