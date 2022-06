Esti, Minelli e Cassarino: a Solto sfida a tre tra denunce e controdenunce - BergamoNews

Solto Collina. Maurizio Esti, Fabrizio Minelli, Filippo Cassarino sono i tre candidati a sindaco che si sfideranno alle elezioni del 12 giugno a Solto Collina.

‘Rinnovamento per Solto’, ‘Lista civica per il buon governo di Solto Collina’ e ‘Uniti per la Collina – Solto, Esmate, Cerrete’ sono i nomi delle tre liste.

Esti è il sindaco uscente, Minelli è stato sindaco per tre mandati tra gli anni Novanta e i Duemila mentre Cassarino è una new entry nel mondo dell’amministrazione.

Il clima a Solto Collina resta quello infuocato di sempre, tra denunce e controdenunce. A pochi giorni dal voto a fare notizia è l’iscrizione al registro degli indagati del candidato sindaco Fabrizio Minelli e della sua candidata consigliera Asmara Ziboni per il presunto reato di “falsi profilli Facebook”. La notizia era già circolata nelle scorse settimane, ma ora arriva la conferma.

“Il mio assistito – spiega l’avvocato del sindaco uscente Maurizio Esti – aveva presentato tempo fa denuncia contro ignoti per i continui post gravemente offensivi apparsi su due profili di facebook, offese gratuite anche contro il figlio e la moglie di Esti, offese molto pesanti. Qualche tempo fa ho chiesto l’accesso agli atti e ho scoperto che i due indagati sono Fabrizio Minelli e Asmara Ziboni”.

L’avvocato ci ha mandato copia dell’atto: “Sono dovuti trascorrere più di tre anni e più di mille messaggi denigratori affinché si riuscisse a risalire ai due protagonisti di questa squallida vicenda – commenta Esti – che nascosti sotto falsi profili hanno condizionato la mia vita, e quello che più mi ha ferito, la vita di mia moglie e di mio figlio, costantemente derisi, insultati, fotografati per questa miserabile vicenda: vengono indagati Fabrizio Minelli alias Sandokan Sandokan, ex sindaco, padre del capo gruppo di minoranza, ora candidatosi alle prossime amministrative, purtroppo ‘collega’ (ora ne dovrà rispondere anche all’ordine dei medici) e la ragioniera commercialista Asmara Ziboni, alias Maria Buffetti, ex professoressa, ex assessore del Comune di Solto, anche lei candidata alle prossime amministrative nella lista di Sandokan Sandokan, moglie di un geometra operante in paese. Finalmente ora i responsabili dovranno subire tutte le conseguenze civili e penali del caso. Mi auguro che la giustizia faccia il suo corso e li condanni a giuste pene”.

Minelli ha replicato che al momento non ha ricevuto nulla e che anche lui ha denunciato Esti che a sua volta ha replicato: “Tra l’altro Minelli si prenderà anche una controdenuncia per calunnia (che è penale) per la denuncia fattami per aggressione, una cosa completamente falsa. Mai mi permetterei una cosa del genere”.

Ma torniamo alle elezioni. Queste le tre liste e i loro candidati consiglieri.

Maurizio Esti, Rinnovamento per Solto

La lista ‘Rinnovamento per Solto’ è la lista guidata da Maurizio Esti, sindaco uscente di Solto Collina. Esti è sindaco da dieci anni e dopo un iniziale passo indietro, ha confermato la sua candidatura. Alla domanda “Un motivo per cui dovrebbero votarla?” risponde: “Per come Solto è diventato rispetto al passato”, e per quanto riguarda le indennità se dovesse essere confermato sindaco “Nessuna, verrà lasciata per il sociale e per l’abbellimento del paese”.

Il gruppo è composto da due volti già conosciuti nell’amministrazione uscente, quelli del vice sindaco Costantino Consoli (laureato in Medicina Veterinaria) e dell’assessore ai Servizi Sociali Sabrina Amaglio (51 anni, imprenditrice). Gli altri nomi della lista sono Flavio Arosio (53 anni, imprenditore), Beatrice Galvan (33 anni, avvocato), Maurizio Badon (46 anni, Sottufficiale dell’Arma presso il RaCIS), Michele Canobbio (29 anni, rappresentante tecnico e amministrativo), Pietro Guizzetti (72 anni, pensionato), Daniele Pedrazzoli (46 anni, laureato in Ingegneria) e Davide Romeli (34 anni, laureato in Ingegneria Meccanica).

Fabrizio Minelli, Lista civica per il buon governo di Solto Collina

Fabrizio Minelli, di professione medico, è stato sindaco di Solto Collina per tre mandati dal 1990 al 2004 e torna quindi in corsa dopo 18 anni. “Con meno telefonini e con la gente nelle piazze a parlare”, risponde quando chiediamo che paese vorrebbe, mentre tra le prime cose da fare “portare tre medici e il servizio prelievi”.

La sua lista civica per il buon governo di Solto Collina è composta da Alessandro Arici, Maurizio Benaglio, Giovanni Consoli, Manuele Favero, Manuele Spelgatti, Daniele Venia, Laura Serenella Zanardini e Asmara Ziboni.

Filippo Cassarino, Uniti per la Collina – Solto, Esmate, Cerrete

Filippo Cassarino, 57 anni, si occupa di comunicazione nel settore radiotelevisivo e di produzione di eventi musicali, sportivi e commerciali. Alla prima esperienza amministrativa, si presenta insieme alla squadra composta da Marina Gabanelli (57 anni, casalinga), Martina Stella (21 anni, frequenta l’Università Cattolica all’indirizzo Scienze del Servizio Sociale), Elena Spregiaro (titolare di un’agenzia grafica), Samuele Polini (23 anni, lavora nel settore della ristorazione), Marco Guerini (51 anni, commerciante), Cristian Rebussi (48 anni, lavora per Autostrade per l’Italia), Daniele Sina (39 anni, metalmeccanico) e Carlo Negrinotti (49 anni, commercialista e revisore legale).

Vorrebbe “un paese che guarda al futuro” e quando chiediamo il motivo per cui dovrebbero votarlo non ha dubbi: “Perché è giunto il momento di cambiare”. E sull’indennità: “Deciderò a suo tempo e sindaco per tutto il tempo che serve”.