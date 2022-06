Elezioni, a Villa d'Adda unico candidato il sindaco uscente Gianfranco Biffi - BergamoNews

Villa d’Adda. L’unico avversario del sindaco uscente Gianfranco Biffi sarà il quorum. Dopo la vittoria di cinque anni fa, il primo cittadino è il solo candidato alle amministrative di domenica 12 giugno.

Conosciamolo meglio con queste sette domande:

Quanti anni ha, che lavoro fa, e come è composta la sua famiglia?

Ho 70 anni, sono pensionato, ho una moglie, due figli e sei nipoti.

Da quanti anni si occupa di politica e perché lo fa?

Mai fatto politica, solo volontariato dal 2013. Cinque anni fa sono stato scelto come candidato sindaco.

Quali sono i punti salienti del suo programma?

Attenzione al sociale, salvaguardia del territorio e sviluppo di una nuova piazza della comunità.

Quale sarà la prima cosa che farà una volta eletto?

Acquisizione dell’area per la realizzazione della nuova piazza della comunità.

Da chi è composta la sua lista, ci sono giovani?

Prevalentemente dai componenti dell’attuale giunta più due giovani ragazze

Cosa ne pensa dell’attuale situazione politica a livello nazionale?

Negativa, non è un caso se la gente non è disponibile a collaborare e non va a votare.

Draghi è l’uomo giusto per guidare l’Italia in questo delicato momento? Perché?

No, è ora che la guida torni in mano a chi è stato votato.