Elezioni a Calusco, Pellegrini cerca il bis: sfida con Cassese - BergamoNews

Calusco d’Adda. Rush finale per le elezioni amministrative a Calusco d’Adda. Domenica 12 giugno i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali.

Le proposte in campo sono due: da una parte c’è l’attuale primo cittadino, Michele Pellegrini, che – dopo il primo mandato – cerca il bis con la lista Per Calusco, mentre dall’altra c’è Lino Cassese, alla guida della lista Calusco Unita.

LE PRIORITA’ DELLA LISTA PER CALUSCO – Illustrando gli obiettivi della lista Per Calusco, Pellegrini spiega: “Dopo l’emergenza da Covid-19, è necessario ripartire per dare nuovo slancio al paese con le attività culturali, le iniziative a carattere sociale, la vitalità dei commercianti e gli eventi sportivi. Ci aspettano sfide importanti come la riqualificazione delle nostre scuole, la revisione del piano di governo del territorio e la realizzazione del nuovo assetto urbanistico. Entrando nel merito dei vari capitoli del nostro programma, per quanto riguarda l’urbanistica, prevediamo la riqualificazione di via Marconi, che diventerà strada urbana di quartiere, con alberature e pista ciclopedonale: sarà una cerniera che unisce il paese. Un’altra priorità è il completamento della variante sud e delle annesse opere di mitigazione ambientale per iniziare la riqualificazione del tessuto urbano e sociale del paese. Vogliamo, inoltre, completare la rete ciclopedonale che unisce le sette contrade di Calusco e che si collega a quella dell’Isola bergamasca, creando un unico circuito”.

Passando alla viabilità, una questione cruciale è rappresentato dal futuro nuovo ponte San Michele che dovrà sostituire l’attuale storico viadotto sull’Adda tra Paderno e Calusco. “Due anni fa, al termine dei lavori di ristrutturazione, era stato garantito per dieci anni, quindi fra otto anni l’attuale ponte verrà dismesso. Al momento non è stato comunicato alcun progetto in merito e bisogna prepararsi per tempo per affrontare questa problematica. Noi sosteniamo la realizzazione contestuale di due nuovi ponti, uno viario e uno ferroviario, convinti che sia l’unica modalità per garantire alla cittadinanza delle infrastrutture moderne, efficienti e competitive. Ne dà prova il fatto che, quando era stato chiuso, i cittadini hanno vissuto un’esperienza che non vorremmo si ripetesse in futuro”.

“Un altro aspetto su cui puntiamo molto – prosegue il candidato sindaco della lista Per Calusco – è quello di non aumentare le tasse di competenza comunale anche per i prossimi cinque anni. Inoltre, vorremmo istituire una no tax area per sgravare dall’addizionale Irpef i contribuenti che rientrano in determinate fasce di reddito; introdurre, per tutti i pagamenti comunali, il servizio Pago Pa (piattaforma nazionale che permette di scegliere, secondo le proprie abitudini e preferenze, come pagare tributi, imposte o rette verso la pubblica amministrazione e non solo), anche tramite app Io; esternalizzazione del servizio Suap (sportello unico delle attività produttive) e costante supporto alle associazioni e agli enti per gli adempimenti di carattere amministrativo al fine di snellire la burocrazia. Abbiamo pensato, poi, di prestare una particolare attenzione alle nuove famiglie residenti a Calusco: per aiutarle e incentivarle a venire a vivere nel nostro paese, prevediamo l’azzeramento per un anno di imposte e tasse comunali. Sempre guardando alle esigenze dei neogenitori, daremo supporto e sostegno alla maternità e alla prima infanzia attraverso convenzioni con il consultorio neonatale, ma ci impegneremo anche a istituire la sezione primavera alla scuola materna e a integrare il contributo per le famiglie che non rientrano nei parametri dell’esenzione nidi gratis”.

Un altro punto attiene alle attività commerciali locali. Pellegrini specifica: “Ci impegneremo per il rilancio dei negozi di vicinato e delle botteghe artigiane tramite accordi con le associazioni di categoria. Inoltre, proponiamo la realizzazione di uno spazio di co-working – spazio lavoro con uffici, sala riunione condivisa e fibra ottica per internet ad alta velocità – e la promozione di corsi di formazione professionale e servizi all’impiego, anche attraverso la collaborazione con Abf – Azienda Bergamasca Formazione.

La sostenibilità e la tutela dell’ambiente, che hanno un ruolo centrale per il presente e il futuro, vanno tradotte in azioni concrete. Pellegrini evidenzia: “Saremo tra i primi comuni d’Italia a progettare una comunità energetica e, attraverso la condivisione dell’energia prodotta in modo sostenibile, tutte le utenze pubbliche e private potranno ottenere benefici economici: meno costi per le bollette e maggiore sostenibilità ambientale. Verrà prestata particolare attenzione green anche per la riqualificazione delle scuole, nell’ottica di una rigenerazione energetica. L’operazione sarà accompagnata dalla trasformazione della via dei tigli in un parco urbano che unisce la scuola primaria con quella secondaria. In ambito sportivo, invece, effettueremo la riqualificazione del palazzetto dello sport comunale con la sostituzione dell’illuminazione e della pavimentazione sportiva (rendendola utilizzabile per il basket), in modo che la nostra squadra possa disputare le gare nel palazzetto. Inoltre lavoreremo per il rilancio dell’oasi sportiva per renderla più fruibile nella quotidianità da parte dei cittadini, anche con inserimento di campi da padel e di beach volley”.

Per i ragazzi e le famiglie ci sono anche altre iniziative. “Completano il quadro degli interventi – aggiunge – il potenziamento dei progetti di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e prevenzione delle dipendenze dalla rete; con l’aiuto delle associazioni sportive, istituzione della Festa dello sport; e attivazione del piano diritto allo sport con contributi alle famiglie per favorire lo svolgimento di attività sportiva. E ancora, la copertura wi-fi per collegarsi gratuitamente a internet nei parchi comunali e nelle zone di maggior affluenza; l’ampliamento della convenzione con il cineteatro per promuovere la fruizione della sala gratuitamente per finalità sociali; la realizzazione di nuovi orti sociali; e la valorizzazione della torre colleonesca dei giardini pubblici, spazio culturale e di aggregazione giovanile per il periodo estivo. Per il sociale e gli anziani potenzieremo i servizi a supporto di tutti i cittadini con fragilità e disabilità, rafforzando lo strumento del progetto individualizzato. Guardando ai giovani, invece, potenzieremo il tavolo di lavoro sulle tematiche giovanili e attiveremo progetti che possano coinvolgere i ragazzi in attività ricreative e ri-socializzanti”.

“In materia di sicurezza – continua – potenzieremo i pattugliamenti sul territorio coinvolgendo anche società e associazioni di vigilanza privata, soprattutto nel periodo in cui avvengono maggiormente i furti, cioè tra la fine di ottobre e metà gennaio. Tra i punti in programma, poi, abbiamo specificato la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri, un’opera dal valore strategico da concretizzare in collaborazione con i comuni di competenza territoriale”.

Voltando pagina, la pandemia da Covid-19 ha posto l’accento sull’importanza della medicina territoriale. Michele Pellegrini annota: “L’obiettivo in questo caso è l’istituzione di un centro medico per promuovere l’aggregazione in un’unica sede dei medici di base, anche prevedendo un punto di ritiro/stampa delle ricette mediche”.

“Infine – conclude – altri interventi in programma riguardano la riqualificazione dell’area feste con installazione di servizi permanenti (allaccio alla corrente elettrica, fornitura di acqua e gas metano, realizzazione corpo bagni, magazzino e area cucina); l’istituzione di un ufficio per supportare i cittadini nell’accesso ai servizi digitali”.

LE PRIORITA’ DELLA LISTA CALUSCO UNITA – Illustrando le priorità della lista Calusco Unita, il candidato sindaco Lino Cassese spiega: “Il nostro programma va dritto al punto su ogni tema proponendo idee e soluzioni concrete. Ha preso forma partendo dalle istanze e dai consigli che abbiamo raccolto ascoltando la cittadinanza. Le proposte che contiene sono calate nella realtà di tutti i giorni, che ci spinge ad avere il coraggio di cambiare su diversi aspetti inerenti la nostra vita quotidiana: salute e ambiente, viabilità e territorio, sicurezza, lavoro e servizi sociali, scuola e cultura, sport e associazionismo, macchina amministrativa e uffici comunali. Sono tutte tematiche che non possono più prescindere le une dalle altre. Riteniamo che, dopo gli ultimi quindici anni in cui ha governato la maggioranza attualmente in carica, sia giunto il momento di ripartire con una nuova vitalità. Dal nostro punto di vista l’Amministrazione e il Comune devono tornare a esercitare un ruolo di guida per i cittadini ed essere un riferimento: nessuno dovrà sentirsi solo, ed è per questo che io e le persone che mi accompagneranno in questo viaggio saremo sempre tra i cittadini”.

I cardini attorno ai quali ruota il programma sono tre: medicina territoriale, viabilità e vivibilità del paese. Cassese spiega: “La pandemia, la crisi ambientale e le conseguenze della guerra in corso – soprattutto in termini di riduzione del potere d’acquisto generale – pongono all’istituzione comunale sfide nuove e inedite. Il Comune, proprio perché si trova a contatto diretto con le condizioni di vita dei cittadini, è sempre più l’interfaccia primaria a cui rivolgersi. Un nuovo modo di concepire lo sviluppo del territorio, la sostenibilità ambientale, le politiche a favore di un sistema produttivo e commerciale, la rete dei servizi sociali e il mondo della scuola, rappresentano l’anima del progetto di Calusco Unita. Entrando nel merito dei punti del programma, proponiamo di potenziare il distretto Ats di Calusco, che da sempre costituisce un punto di riferimento per i cittadini di Calusco e dell’Isola Bergamasca. Inoltre, individueremo un’area destinata ai medici di base nel locale distretto Ats: l’obiettivo è supportare e mantenere un’interlocuzione costante con loro, considerando il problema della carenza dei medici di base”.

“Un altro aspetto fondamentale – prosegue – è il recupero delle aree dismesse del nostro territorio, che possono avere un ruolo strategico per rivitalizzare il paese e renderlo più vivibile. Potrebbero trovarvi posto, per esempio, spazi di aggregazione per i giovani, in modo che possano avere maggiori opportunità ricreative anche rimanendo in paese. Inoltre, ci impegneremo per la riqualificazione dei sentieri e delle sponde del parco Adda, lavorando con il Parco Adda Nord e i Comuni limitrofi per preservare e gestire al meglio le bellezze locali”.

In merito alla questione del futuro nuovo ponte San Michele, Cassese specifica: “Anche la nostra lista ritiene che si debba optare per un passaggio ferroviario e per uno veicolare. Considerando che su quest’ultimo non sono stati ancora raggiunti accordi, riteniamo che sia prioritario sollecitare RFI (Rete Ferroviaria Italiana), province e regione per dare immediatamente il via alla costruzione del nuovo ponte ferroviario, permettendo il potenziamento della via Carnate e la riduzione delle auto ferme in colonna a causa del semaforo rosso che attualmente scatta al passaggio del treno sul San Michele. Riteniamo, poi, che sia necessario sbloccare definitivamente le decisioni in merito al nuovo ponte veicolare, che andrà a sostituire il San Michele, definendo con Regione Lombardia e in un’ottica provinciale e sovracomunale il tracciato e i raccordi stradali.

“Un altro aspetto inerente la viabilità – prosegue Cassese – è la realizzazione di opere di mitigazione ambientale per la variante sud, in zona Rivalotto e il nuovo raccordo con la Rivierasca, rendendo meno impattante per i cittadini della zona l’inquinamento causato dal traffico. Inoltre, realizzeremo piste ciclopedonali esterne alla variante in modo che possa giovarne anche la mobilità dolce. In quest’ottica, poi, prevediamo un percorso di piste ciclabili che colleghi tutte le zone del paese e si unisca anche a quelle dei comuni limitrofi permettendo di percorrere tutta l’Isola bergamasca. Altra priorità è il miglioramento della viabilità e della vivibilità dei centri abitati, a maggior ragione dopo la vendita del tratto di Via Vittorio Emanuele a Italcementi. Non possiamo permetterci un paese che rischia di morire perché ‘spaccato a metà’ dalla via Marconi. Un’attenzione particolare verrà posta alle attività commerciali, avviando azioni mirate a incentivare l’apertura di nuovi negozi nel centro di Calusco e nelle zone prive di servizi di prossimità, ricorrendo anche a bandi europei e a possibili forme di agevolazione fiscale. Parallelamente, istituiremo una Consulta permanente con gli operatori e con le associazioni di categoria per mettere a punto percorsi formativi e per verificare periodicamente lo stato di salute delle attività.

Non mancano proposte per quanto riguarda la sicurezza. Il candidato sindaco di Calusco Unita afferma: “Aderiremo all’associazione nazionale controllo del vicinato, che mette a disposizione formazione e supporto per il lancio di gruppi di controllo del vicinato e cartelli per segnalarne la presenza in ogni via e contrada. Questa pratica stimola vicinanza, conoscenza e solidarietà tra i vicini e un dialogo continuo tra residenti, comune e forze dell’ordine. In aggiunta, incrementeremo le attività di pattugliamento in accordo con i Comuni limitrofi e la prefettura”.

Fra i punti del programma elettorale, poi, spicca l’istituzione di uno sportello polivalente del lavoro e delle attività economiche. Lino Cassese specifica: “Avrà il compito di avviare azioni a sostegno dei lavoratori, delle micro imprese artigiane e commerciali e delle start-up nei processi di trasformazione che stanno investendo il mercato del lavoro e i parametri del fare impresa. Al contempo, metteremo in campo azioni di sostegno informativo e formativo a favore delle persone in cerca di occupazione e/o impegnate ad uscire da condizioni lavorative di precariato”.

“Per quanto riguarda la scuola – continua – pensiamo alla riprogettazione dell’area scuola primaria e secondaria di primo grado con particolare attenzione all’area esterna e agli ambienti scolastici. L’obiettivo è quello di creare un campus scolastico unificando queste realtà e rinnovando gli edifici già esistenti soprattutto grazie al contributo di fondi europei e regionali. In ambito sportivo, invece, le priorità sono: riportare a Calusco le società sportive e i ragazzi che per praticare sport sono andati in altri comuni; ampliare l’offerta formativa sportiva e implementare le strutture e rendere maggiormente fruibili gli spazi sportivi attraverso bandi e nuovi progetti aperti a tutte le età”.

“Infine – conclude – altri interventi riguardano la creazione di una struttura fissa, con cucina e bagni, da mettere a disposizione delle associazioni e delle feste del paese, così da eliminare definitivamente il montaggio e lo smontaggio che tanto va a pesare sui volontari. Una struttura fissa che potrebbe dare nuovo slancio alle feste e a manifestazioni sovracomunali quali fiere o festival, sia in termini economici sia avvicinando nuovi e giovani volontari. Inoltre, apriremo uno sportello per la ricerca e la partecipazione a bandi per ottenere finanziamenti europei e regionali”.

LISTA PER CALUSCO – I candidati della lista Per Calusco sono: Chicco Salomoni, Lorena Marzani, Alessandro Brevi, Giovanni Pinetti, Samira Milani, Laura Arrigoni, Massimo Cocchi, Silvia Di Fonso, Matteo Villa, Francesco Tasca, Beatrice Sala e Marco Cattaneo, a sostegno di Michele Pellegrini

LISTA CALUSCO UNITA – I candidati della lista Calusco Unita sono: Sonia Previtali, Gabriella Casati, Andrea Villa, Luisa Perillo, Maurizio Brescia, Valentina Boy, Alfredino Cattaneo, Barbara Clivati, Fabrizio Locatelli, Simonetta Manzoni, Alessandra Panzacchi e Anna Vitali, a sostegno di Lino Cassese.