Elena Carnevali e il referendum sulla giustizia: "Quattro no e un sì" - BergamoNews

Bergamo. Elena Carnevali, parlamentare del Partito Democratico, ci dice la sua rispetto al tema del referendum sulla giustizia. Una posizione che si divide tra 4 no ed un si. Ecco perché.

“Ringrazio BergamoNews per avere dato spazio al referendum e alle diverse posizioni in merito. I quesiti referendari sulla giustizia promossi da 9 Consigli regionali governati dal centrodestra (Basilicata, Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto) sono un’occasione in cui il cittadino può esprimersi tramite il voto.

Ogni esercizio democratico è da considerarsi positivo e ogni decisione- anche quella di non andare a votare se non si desidera che il quorum venga raggiunto – va rispettata.

Per questo motivo, anche a Bergamo, i rappresentanti del Partito Democratico hanno promosso e partecipato a momenti di approfondimento e confronto, segno che non ci siamo affatto sottratti alla campagna referendaria, anzi ne abbiamo preso parte ben consapevoli del valore dello strumento referendario per la vita democratica del nostro Paese.

Occorre tuttavia sottolineare che il referendum abrogativo del 12 giugno, benché sia presentato dai promotori come la via maestra per riformare la giustizia, per sua stessa natura più che riformare abroga – appunto – parti delle norme in essere, intervenendo in modo radicale sugli articoli in questione ma senza affrontare in alcun modo quello che è il problema cruciale della giustizia in Italia, ovvero la lunghezza dei processi, che è stata oggetto delle leggi di riforma penale e civile già approvate dal Parlamento.

Tornando ai 5 quesiti sui quali siamo chiamati ad esprimerci, c’è da rilevare che si tratta di quesiti molto tecnici e settoriali, a proposito dei quali il PD – nel lasciare libertà di espressione – ha dato come orientamento di voto il NO.

La motivazione di questa indicazione risiede nel fatto che non condividiamo l’effetto dell’approccio abrogativo sulla legge Severino (quesito 1) e sulla cancellazione del requisito di reiterazione del reato per autorizzare misure cautelari (quesito due), mentre per quanto riguarda i successivi tre quesiti sull’ordinamento giudiziario, riteniamo che la Riforma Cartabia già approvata alla Camera e in calendario al Senato la prossima settimana fornisca una risposta migliore e più adeguata.

Tornando al primo quesito – ovvero quello che riguarda l’abrogazione delle legge Servino – mi preme sottolineare che la legge in questione è uno dei più ampi interventi normativi di contrasto alla corruzione dell’ultimo decennio, in materia di incandidabilità, ineleggibilità, e decadenza di politici condannati anche in primo grado per delitti non colposi tra cui quelli contro la Pubblica amministrazione.

E’ bene ricordare che il legislatore ha già modificato il testo intervenendo sul reato di abuso d’ufficio, così da scongiurare condanne ingiuste subite da sindaci e amministratori nello svolgimento della loro funzione; anche la decadenza automatica dagli incarichi dopo una condanna in primo grado va sicuramente rivista alla luce delle tante assoluzioni che spesso si verificano nei successivi gradi di giudizio, ma la risposta corretta ai limiti di questa legge non può essere la sua completa cancellazione, che ci priverebbe di uno strumento di contrasto alla corruzione. Per questo il mio voto al primo quesito sarà NO.

Il secondo quesito – ovvero quello sulle misure cautelari – coinvolge uno degli istituti della giustizia penale di maggiore impatto sulla libertà personale: da notare che le misure di custodia cautelare non sono solo il carcere preventivo in attesa di giudizio, ma anche gli arresti domiciliari, l’obbligo di dimora, l’uso del braccialetto elettronico.

La presunzione di innocenza è un principio sacrosanto, ma non possiamo ignorare che gli effetti di questo quesito abrogativo – a mio avviso mal posto – spunterebbero le armi, per esempio, alle misure di contrasto alla violenza verso le donne così come nei confronti dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Questa la ragione che mi spinge a votare NO anche al secondo quesito.

Per quanto riguarda gli ultimi tre quesiti sull’ordimento giudiziario, il mio voto sarà NO al terzo quesito (separazione delle funzioni da Pubblico Ministero a Giudice) perché ritengo migliore la soluzione che ho già votato alla Camera, ove si rende possibile al magistrato di passare dalla funzione di pubblico ministero a quella di giudice una sola volta e comunque entro i primi 10 anni di carriera. Questa scelta è sicuramente più ragionevole dell’esito draconiano del referendum, raggiungendo lo stesso obbiettivo – carriere più distinte che garantiscono maggiore professionalità, e su questo sono d’accordo – consentendo tuttavia ai magistrati di poter fare un’esperienza formativa di approccio “giudicante” oltre che “inquirente”.

Il penultimo quesito, il quarto, riguarda l’equa valutazione dei magistrati, con l’introduzione di un giudizio da parte degli avvocati e professori universitari. Anche in questo caso il mio voto sarà NO, perchè la riforma Cartabia affronta il tema in modo organico ed efficace, riconoscendo il ruolo dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati.

L’ultimo quesito, il quinto, riguarda la presentazione delle candidature al CSM, e mira ad eliminare l’obbligo delle raccolta firme (tra 25 e 50 sottoscrizioni) per la presentazione della candidature. In questo caso l’esito positivo del quesito – diversamente dagli altri – anticipa quanto già previsto dalla Riforma Cartabia. Si potrebbe definire non particolarmente utile ma nemmeno dannoso, e in questo caso voterò SI”.