Elements Milano torna al Fuorisalone e per l’occasione presenta Waste Legacy - BergamoNews

Elements Milano torna al Fuorisalone e per l’occasione presenta Waste Legacy, la prima collezione di mobili ed elementi d’arredo provenienti da materiali di scarto realizzata in collaborazione con l’architetto Frédéric Louis Fourrichon e il Fourrichon Architecture Studio.

Le quattro serie di oggetti della collezione – tavoli, coffee table, divani e oggetti decorativi – nascono dal marmo in esubero, proveniente dai resti della produzione dei laboratori di lavorazione della pietra e della ceramica di Elements Milano, situati in provincia di Bergamo.

L’idea di una collezione che ha origine dai rifiuti – essendo marmo si tratta comunque di “rifiuti nobili” – nasce da una visita dell’architetto e designer Frédéric Fourrichon alla “piana dei marmi”, un grande deposito a cielo aperto dove vengono raccolti tutti i materiali di scarto derivanti dai progetti d’arredo dello showroom Elements Milano.

“Quando sono entrato in questo luogo e ho visto i rifiuti, ho iniziato a intravedere il loro potenziale. Bisognava assolutamente fare qualcosa, pensare a un modo per dare nuova vita a quell’accumulo di marmo” spiega Fourrichon “Viviamo un’epoca in cui ripensare il modo di fare design è un dovere, etico e sociale. Siamo infatti ad un punto di non ritorno: il consumismo deve lasciare il posto alla cultura del risparmio delle risorse – di qualsiasi genere – attenta all’ambiente e alle persone. Ormai questo cambiamento è in atto e noi architetti e designers dobbiamo solo

accelerare il processo trasformando il nostro approccio progettuale. Per esempio, dovremmo tenere più in considerazione il Design for Disassembly, ed imparare a integrare la gestione degli scarti già in fase di progettazione per evitare inutili sprechi”.

Attraverso Waste Legacy, Elements Milano e Frédéric Fourrichon diventano quindi gli esponenti di un design più inclusivo, basato sui principi di sostenibilità ambientale, economica e di economia circolare. Questa collezione rappresenta un nuovo modo di intendere il design; è il punto di partenza del percorso intrapreso da Elements Milano in collaborazione con Fourrichon e il suo studio, che ha l’obiettivo di cambiare il paradigma della progettazione che ad oggi tiene poco conto dei resti derivanti dal taglio delle lastre di marmo e ceramica. Il futuro, per Elements Milano e Fourrichon, è un design inclusivo in cui già nella prima fase di progettazione verrà elaborata una strategia per il recupero del materiale di scarto. Il risultato sarà un elemento d’arredo dall’anima

sostenibile che non rinuncia ad un’estetica ricercata e di gusto.

Elements Milano al Fuorisalone

“Negli anni – spiega Felice Terzi, titolare dello showroom – credo che cambierà il modo di concepire il lusso e la sua estetica. Un elemento d’arredo o un progetto di lusso sarà tale quando includerà i principi di attenzione alle materie prime, sostenibilità ambientale e materiali riciclati”.

Il progetto innovativo e pionieristico rappresentato da Waste Legacy si sposa perfettamente con il tema “Spazio e Tempo” scelto per l’edizione del Fuorisalone di giugno 2022. Come scritto sui canali ufficiali dell’evento “Il design in questo scenario è un vero e proprio attivatore, capace di supportare la transizione verso la sostenibilità ambientale, […]. Il ruolo del designer oggi è quello di aiutarci con le sue visioni a comprendere la complessità della realtà, in tutte le sue sfumature, disegnando mappe per muoverci nel mondo e comprenderlo.”

La capsule collection Waste Legacy sarà esposta presso lo showroom Elements Milano dal 6 al 12 giugno.

A conclusione della settimana, un evento su invito sabato 11 giugno, dalle ore 18.

ELEMENTS MILANO, COLLECTIVE WORKSHOP

Elements Milano è uno showroom d’arredo unico nel suo genere, specializzato nella creazione di progetti d’arredo di interni ed esterni caratterizzati da un’attenzione particolare alla materia e

all’altissima qualità di realizzazione. Nato nel 2008 dall’incontro della visione imprenditoriale di Felice Terzi e Marco Pini, Elements Milano si è distinto subito per la peculiarità del modus operandi, che pone sempre la materia come punto di partenza.

Alla materia, Elements Milano affianca professionisti come designers, architetti e maestrie artigiane esperte per esaltare la bellezza e le proprietà tecniche di ogni materiale. Questo insieme di sinergie professionali ha valso a Elements Milano il titolo di Collective Workshop. Un Collective Workshop di nome e di fatto perché questo è anche un luogo di incontro per architetti, designers,

artigiani e privati, dove le idee prendono forma in progetti unici. Focalizzato sulla realizzazione di progetti pubblici o privati caratterizzati da una bellezza senza tempo, il lavoro di Elements Milano riguarda soprattutto materiali come marmi, ceramiche, parquet, resine, carta da parati e illuminazione.

Oltre a progetti d’interni, vanta anche collaborazioni con prestigiosi architetti per la realizzazione di collezioni di elementi d’arredo.

Felice Terzi e Marco Pini

TERZI SERVICE

Dietro ad Elements Milano c’è l’energia e lo spirito imprenditoriale di Felice Terzi, titolare della Terzi Service Srl, eccellenza artigiana bergamasca nella lavorazione delle pietre naturali, delle ceramiche e nel settore dell’arredamento. L’azienda nasce a Zandobbio (famosa località estrattiva della bergamasca) e Felice ne rileva le quote nel 2015, iniziando fin da subito un percorso di internazionalizzazione che lo porta a gestire progetti in tutto il mondo per le più importanti boutique della moda e ville di lusso in Kazakistan, Londra, Parigi e Montecarlo.

Da azienda locale e dal piccolo laboratorio di Zandobbio, in pochi anni Terzi Service arriva a coprire l’intera filiera grazie al controllo verticalizzato di tutti i processi e a significativi investimenti in tecnologia, immobili, industria 4.0 e marketing. Dall’acquisto di lastre e materiali l’azienda passa rapidamente alla lavorazione artigianale di singoli pezzi, fino ad arrivare a fornire un servizio completo di progettazione comprensivo di fornitura e posa in opera. A tutto questo si aggiunge la scelta strategica di aprire uno showroom a Milano di proprietà per offrire un servizio su misura a privati, architetti e designer nella capitale del design.

Nel 2018 Terzi Service lancia MarmoGranito.it, la prima piattaforma italiana per la vendita online di materiali e soluzioni in marmo, granito e pietra naturale su misura. Dalla sua nascita l’ecommerce conta oltre 1.500.000 pagine visitate, oltre 210.000 visitatori e 3.000 clienti attivi. Punta a chiudere l’anno con un fatturato di oltre 400.000 euro.

info. www.elementsmilano.it