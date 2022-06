Dall’Argentina la sparano grossa: “L’Atalanta vuole Luis Suárez” - BergamoNews

Bergamo. Nel suo incontro con la stampa alla Cittadella dello Sport di martedì, Gian Piero Gasperini aveva indicato tre strade da seguire in chiave calciomercato per l’Atalanta: puntare sui giovani, restare con lo stesso gruppo o provare ad alzare ulteriormente il livello della rosa. Possiamo dire con certezza che Luis Suárez rientrerebbe nella terza via.

Siamo ancora nel più totale campo delle indiscrezioni che arrivano dall’Argentina. Ma sì, si parla proprio di quel Luis Suárez: 35 anni, uruguagio, uno dei migliori attaccanti dell’ultimo decennio, che ha segnato a raffica con Ajax e Liverpool, che ha vinto tutto con il Barcellona e che nell’ultimo biennio ha giocato con l’Atlético Madrid, vincendo ancora un campionato spagnolo. Un palmarès da urlo, inevitabilmente: del resto parliamo di uno dei fuoriclasse che hanno contraddistinto gli anni ’10 del calcio internazionale.

Negli ultimi due anni ha vinto una Liga e segnato 34 reti in 83 partite, con medie inferiori rispetto a quelli messi insieme tra Barça, Liverpool e Ajax (387 in 573 gare), ma comunque di un certo rilievo. È vero che le vie del calciomercato sono infinite e i tifosi atalantini sono autorizzati a sognare, ma per ora sembra solo fantamercato, considerando anche i 6 milioni di ingaggio che sono assolutamente fuori dai parametri della società nerazzurra.

Eppure a sganciare la bomba sono state una fonte e una voce autorevole, quella di Gustavo Yarroch di Espn Argentina, secondo cui il Pistolero avrebbe ricevuto una proposta da parte della Dea e una dal River Plate: l’interesse degli argentini sarebbe particolarmente concreto, su spinta dell’allenatore e del direttore sportivo Francescoli, visto anche in Italia da giocatore con il Cagliari. Nei giorni scorsi i media sudamericani avevano menzionato tra le altre interessate anche la Fiorentina, il Siviglia, gli inglesi del West Ham e l’Inter Miami.

Suggestioni di mercato da inizio estate. O forse no?