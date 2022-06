Confai appoggia le proposte della Regione Lombardia sulla crisi zootecnica - BergamoNews

“Condividiamo l’appello della Regione Lombardia sull’impulso da dare a livello nazionale per l’implementazione di alcuni provvedimenti in materia di agroenergie al fine di alleviare, seppure solo in piccola parte, gli effetti della profonda crisi in cui si trova il comparto zootecnico”: con queste parole il presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, Leonardo Bolis, ha manifestato l’interesse dell’organizzazione di imprenditori agromeccanici e agricoli verso la recente presa di posizione dell’assessorato regionale lombardo all’agricoltura.

Tra gli altri aspetti evidenziati dalla Regione in un recente comunicato, rientra la richiesta dell’ente lombardo di una pronta emanazione del decreto attuativo per l’uso senza vincoli del digestato come fertilizzante. “Si tratta di una misura attesa come parte di un pacchetto di interventi necessari per contrastare alcune delle carenze generate dall’attuale crisi economica e politica internazionale – osserva il segretario provinciale di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo.

Il digestato, lo ricordiamo, è un fertilizzante organico che risulta dai processi di produzione di biogas e biometano per mezzo in prevalenza di reflui zootecnici. Attualmente, in provincia di Bergamo gli impianti di biogas di derivazione agricola sono 30 e rappresentano circa il 7% del totale degli impianti lombardi. “In termini generali, ogni iniziativa che incentivi gli investimenti in campo agroenergetico, purché sia aperta sia alle imprese agricole che a quelle agromeccaniche – aggiunge Cattaneo – rappresenterebbe una risposta concreta verso le grandi difficoltà del settore delle produzioni animali, che in Lombardia si confronta con un incremento di oltre il 50% dei costi energetici a carico delle aziende su base annua”.