Con il cuore, New Amsterdam o Il cosmo sul comò? La tv del 10 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 10 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Con il cuore, nel nome di Francesco”. In diretta dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, ritorna la serata benefica condotta da Carlo Conti che da 20 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. L’evento che unisce musica, cultura e spiritualità vedrà in questa edizione speciale la partecipazione straordinaria di tanti ospiti del mondo della musica, dello spettacolo e della solidarietà.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La veglia”: durante una festa, degli avvoltoi, dopo essersi cibati di un cadavere, rigurgitano il pasto in volo. La vittima si scopre essere Emma Radner, scomparsa cinque mesi prima.

Rete4 alle 21.20 proporrà “Quarto grado le storie – estate”.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà la fiction “New Amsterdam”.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “La rapina del secolo”; su Italia1 alle 21.40 “Il cosmo sul comò”; su Rai4 alle 21.20 “Kickboxer – La vendetta del guerriero”; su La5 alle 21.05 “Life of the party – Una mamma al college” e su Italia2 alle 21.10 “Split”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione del documentario “Art Night – il folle e il filosofo”. Fondatore del dadaismo e genio rivoluzionario, Marcel Duchamp ha gettato le fondamenta per il concettualismo e ispirato decine di stili e correnti a lui successivi.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.20 il telefilm “Joséphine, ange gardien”, condotto da Mimie Mathy; su Iris alle 20.55 “Il discorso del re” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai