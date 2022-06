Capossela, Renga, Bersani e Ale&Franz protagonisti dell’estate al Lazzaretto - BergamoNews

Bergamo. Vinicio Capossela, Francesco Renga e Samuele Bersani, ma anche Ale&Franz e Leonardo Manera saranno tra i protagonisti dell’estate al Lazzaretto. Anche quest’anno a Bergamo la bella stagione sarà animata da tanti concerti e spettacoli che si svolgeranno in questa location molto capiente.

L’organizzazione è stata affidata a tre società: Cimice per la parte logistica, mentre Cipiesse e Shining Production per la parte artistica. Il cartellone verrà presentato ufficialmente settimana prossima, ma in queste ore stanno cominciando a circolare i nomi di alcuni ospiti. Fra i cantanti che nel mese di luglio verranno portati da Cipiesse, arrivano conferme per Vinicio Capossela, che si esibirà domenica 24 luglio, Michele Bravi giovedì 28, Francesco Renga sabato 30 e Samuele Bersani domenica 31, ai quali va aggiunto il rapper Mr. Rain venerdì 15 luglio.

Ma non ci sarà solo la musica: è molto ricco anche il parterre dei comici, fra i quali spiccano Paolo Migone (9 luglio), Le Scemette (13 luglio), Ale & Franz (20 luglio) e Leonardo Manera (26 luglio).