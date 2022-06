Brembate di Sopra, la corsa è tra la Lega di Stucchi e la lista civica di Ravasio - BergamoNews

Brembate di Sopra. Due le liste tra le quali i cittadini di Brembate di Sopra saranno chiamati a votare, nella giornata di domenica. Da una parte la Lega, con la lista “Per il TUO paese” che si presenta con Claudio Stucchi, fino a pochi giorni fa vice sindaco del paese, chiamato a sostituire l’attuale sindaco Emiliana Giussani, e dall’altra la lista “Patto civico per Brembate Sopra” con il suo candidato Tiziano Ravasio. Si tratta di uno scontro tra noti, quello per la realtà bergamasca di 7980 abitanti, di cui 4000 votanti, considerato che Stucchi, prima di essere eletto in questo mandato, aveva già fatto il consigliere comunale per 5 anni e il suo avversario ha perso per una manciata di voti le elezioni del 2017. Non solo. A Brembate di Sopra la Lega governa, senza interruzioni, da 30 anni a questa parte e nessun altro partito o lista civica è mai riuscita a scalfirne la leadership.

Patto civico per Brembate Sopra

Ora Tiziano Ravasio ci riprova: “Ho lasciato la carica di presidente della scuola materna del paese perché era incompatibile con la scelta che ho fatto. Mi hanno chiesto per diverse volte e in molti di candidarmi e ho accettato l’invito per il bene della nostra comunità che ha assolutamente bisogno di essere sistemato e rivisto, nei suoi ratti fondamentali. Prima Brembate era il top, era un comune di serie A, ora non lo è più, direi addirittura di serie C. Affrontare i problemi, molti, dopo aver vissuto il periodo della pandemia e ora anche con la guerra, non è semplice, me ne rendo conto, ma dobbiamo assolutamente intervenire per restituire a Brembate il suo antico splendore”. E sul programma: “Se lei guarda i programmi, si renderà conto che sono sostanzialmente gli stessi. Perché? Perché i problemi sono sotto0 gli occhi di tutti, dalla sicurezza delle strade, alle asfaltature, alla segnaletica, al piano del traffico, alla variante di San Sosimo, alla potatura delle piante e dell’erba, al piano del commercio, al fare rete con tutte le associazioni e gli enti presenti sul territorio, fino ad arrivare al sociale. Questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore e quello che voglio sottolineare è che non va considerato solo per gli aspetti che riguardano i più deboli, ma è un tema che va affrontato a 360 gradi, in tutta la sua interezza. Il tempo delle parole è finito e credo che i cittadini l’abbiano capito. Ora è quello dei fatti”.

Ecco la sua squadra: Martina Bolis, Marco Bedetti, Monica Curiazzi, Riccardo Brioschi, Dolores Mazzoleni, Marco Cornago, Fiorella Ravasio, Maurizio Ghezzi, Ilaria Rota, Matteo Sana

Per il tuo paese, Claudio Stucchi Sindaco

“Siamo agli sgoccioli, tra poco andremo alle urne. Ho lavorato molto per queste elezioni, ho fatto del mio meglio e spero che il mio lavoro venga riconosciuto”. Esordisce così Claudio Stucchi, candidato della Lega chiamato a prendere il posto della sindaca uscente, che comunque resterà in Giunta qualora la lista vincesse: “La campagna elettorale che ho portato avanti, insieme alla mia lista, è stata particolarmente incentrata sulle persone e sui loro bisogni e i punti sui quali ci siamo impegnati sono stati la sicurezza in generale e anche quella stradale, la creazione di percorsi protetti da e verso la scuola, la creazione di una segnaletica stradale nuova, un marciapiede lungo via XXV Aprile, luogo di passaggio per raggiungere i negozi del paese, marciapiede che ora manca e che rende la strada pericolosa, il rilancio del centro storico, la riqualificazione dell’ex area del cinema, con la richiesta al nuovo proprietario di inserire, nel progetto, un parco pubblico a carattere sensoriale, stiamo studiando un piano per abbattere le barriere architettoniche negli edifici pubblici, laddove esistono ancora, e molto altro ancora. Diciamo che gran parte dei nostri progetti sono già stati realizzati o comunque finanziati grazie ai 3 milioni di euro ricevuti dal Governo e dalla Regione”.

Ecco la sua squadra: Emiliana Giussani, Daisy Marcolongo, Nicla Gambirasio, Paolo Arrigoni, Claudio Gamba, Monica Gherardi, Lorenzo Arrigoni, Pierangelo Trabucchi, Ivano Locatelli, Silvio Berizzi, Giambattista Valsecchi, Mauro Gamba.