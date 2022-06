Antonio Misiani: "La giustizia non va cambiata a colpi di referendum" - BergamoNews

Bergamo. “Noi non faremo appelli all’astensionismo, la scelta di partecipare o meno al voto spetta ai cittadini e va sempre rispettata. Detto questo, non mi sento di biasimare gli elettori che decideranno di non votare a fronte di una iniziativa referendaria molto discutibile come questa”. Antonio Misiani, parlamentare bergamasco del Partito Democratico, non ha dubbi sull’importanza del significato, per i cittadini, di andare a votare al referendum, ma la sua posizione non è favorevole.

Cosa pensa dell’appuntamento di domenica 12 giugno?

Votare è sempre importante, noi non faremo appelli all’astensionismo, la scelta di partecipare o meno al voto spetta ai cittadini e va sempre rispettata. Detto questo, non mi sento di biasimare gli elettori che decideranno di non votare a fronte di una iniziativa referendaria molto discutibile come questa. Che la giustizia abbia bisogno di profonde riforme è un dato di fatto. Che le riforme le debba fare il Parlamento – come sta avvenendo, con la riforma promossa dalla ministra Cartabia in dirittura d’arrivo al Senato – è un altro punto fermo. La giustizia non la si può cambiare a colpi di referendum abrogativi, tantomeno attraverso quesiti caratterizzati da un forte tasso di strumentalità politica.

Quale è la sua posizione rispetto ai 5 quesiti?

Nel merito, sono contrario a tutti e cinque i quesiti. I referendum riguardanti la legge Severino e l’eliminazione delle misure cautelari in caso di possibile reiterazione del reato interessano norme che vanno cambiate ma non cancellate, come avverrebbe in casi di vittoria del sì. Sono piuttosto critico anche verso gli altri quesiti, per un motivo di fondo: la riforma Cartabia prevede norme con cui vengono largamente superati, dall’eliminazione delle firme per le candidature dei togati al voto degli avvocati nei Consigli giudiziari, fino alla separazione delle funzioni, per la quale il Parlamento ha ridotto i 4 cambi attualmente previsti ad un uno solo trovando un punto di mediazione positivo.