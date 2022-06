A Parigi Martina Caironi sfiora il record del mondo nei 100 metri T63 - BergamoNews

Il record del mondo dei 100 metri T63 è ancora nel mirino di Martina Caironi. La 32enne di Bergamo ha sfiorato nuovamente l’impresa in occasione della tappa francese di World Para Athletics Grand Prix mancando per soli tre centesimi il primato firmato a fine maggio a Eugene.

Al ritorno alle gare dopo il risultato ottenuto negli Stati Uniti, Caironi si è presentata a Parigi nella migliore delle condizioni superando la batteria con il tempo di 14”11 nonostante l’accoppiamento con le categorie T44, T62 e T64.

Decisa a superare nuovamente la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, la portacolori delle Fiamme Gialle ha dimostrato ancora una volta il proprio talento fermando il cronometro in 14”05 e realizzando la miglior prestazione della propria classe nella prova vinta da Fleur Jong.

“Abbiamo corso insieme a atlete con amputazioni mono e bilaterali sotto il ginocchio, quindi con tempi più bassi dei nostri ovviamente. Per me è stato stimolante, ma anche un tour de force, come si dice qui in Francia, in quanto abbiamo disputato semifinale alle 15.55 e finale alle 17.10 – ha raccontato Caironi sulla propria pagina Facebook -. In ogni caso ho potuto riconfermare la mia forma con un 14″12 e poi un incredibile 14″05 in finale (a soli 3 centesimi dal record del mondo di Eugene), dove la vincitrice, amputata bilaterale transtibiale ha fermato il cronometro a 12″56, WR della categoria t62”.

Un decimo ha invece separato la primatista italiana Valentina Petrillo dal podio nei 100 metri T13 nella prova dominata dalla spagnola Adiaratou Iglesias Forneiro.

La rappresentante dell’ASD Omero Bergamo ha terminato le proprie fatiche in 12”94 sfiorando la terza piazza conquistata dall’olandese Zara Temmink.

In campo maschile risultato importante per Oney Tapia che ha colto la piazza d’onore nel getto del peso F11 firmando il primato stagionale.

Alla seconda uscita dell’anno, il 46enne residente a Sotto il Monte si è dovuto arrendere allo storico rivale Alessandro Rodrigo Da Silva completando la propria serie con un lancio a tredici metri.