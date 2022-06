A Gandino la sfida è tra Servalli e Nodari - BergamoNews

Gandino. Il 12 giugno sfida tra due liste civiche: da una parte ‘Insieme per Gandino, Barzizza, Cirano’ guidata da Filippo Servalli, vice sindaco uscente, dall’altra ‘Idee-Impegno-Risultati’ di Pietro Nodari. Al loro interno parecchi nomi già conosciuti.

Insieme per Gandino

La lista civica guidata da Servalli, 59 anni, dirigente nel settore industriale e amministratore di lungo corso, segna la continuità dopo il decennio da sindaco di Elio Castelli. Oltre a Servalli, i volti già conosciuti dell’amministrazione uscente sono quelli di Lorenzo Colombi (62 anni, titolare di una ditta di impianti elettrici), consigliere delegato alla gestione degli impianti, sottoservizi, reti tecnologiche e commercio e Michele Castelli (26 anni, impiegato tecnico presso un’impresa edile), consigliere delegato a Turismo, Sport e Tempo Libero.

Il gruppo è poi composto da Sonia Barzasi, 47 anni, titolare d’azienda, Esmeralda Bejarano, 39 anni, analista in una multinazionale che si occupa di Sicurezza Informatica, Aldo Bernardi, 37 anni, progettista e gestore di commessa presso un’azienda del settore chimico, oil & gas, Guido Bertocchi, 67 anni, pensionato, Marica Della Torre, 21 anni, studentessa di Economia Aziendale, Pietro Granati, 29 anni, sviluppa applicazioni per smartphone e fotografo freelance, Cristina Maccari, 51 anni, avvocato, Laura Pezzotta, 56 anni, insegnante di scuola primaria, Loris Rudelli, 28 anni, laureando in Giurisprudenza e Miriam Torri, 46 anni, fisioterapista.

Che Gandino vorrei: “Un paese ‘nobile dentro’, dove famiglie e persone possono vivere bene, vivere meglio – risponde Servalli -. La prima cosa che farò se sarò eletto? Realizzare la comunità energetica per far pagare meno le bollette elettriche ai gandinesi. Sindaco per otto ore al giorno in comune, ma sempre disponibile e con indennità ridotta”.

Idee, impegno, risultati

Insieme a Pietro Nodari, 61 anni, in pensione, ci sono quattro consiglieri che attualmente siedono nei banchi della minoranza, si tratta di Oliviero Bosatelli, 52 anni, Vigile del fuoco e ultrarunner conosciuto un po’ dappertutto per i suoi risultati, Albina Manuela Vian, 58 anni, già sindaca di Cazzano dal 2009 al 2014, Mattia Lanfranchi, 34 anni ingegnere energetico ed imprenditore e Monica Salvatoni, 55 anni, collaboratrice scolastica.

I volti nuovi sono invece quelli di Silvia Savoldelli, 25 anni, titolare di due attività commerciali, Enrica Vittoria Galbiati, 39 anni, project manager, Giampaolo Della Torre detto ‘Pippo’, 59 anni, pensionato, Marco Spampatti, 38 anni, operaio, Imerio Ongaro, 59 anni, responsabile automazione e sviluppo di un’azienda, Cristina Nodari, 37 anni, psicologa clinica, Pierina Bonomi, 61 anni, revisore dei conti e già candidata sindaca nel 2012 a Gandino, Marco Quistini, 49 anni, responsabile di produzione di una ditta.

“La prima cosa che faccio se vengo eletto, definisco la squadra in base ai risultati e alle competenze in modo da essere subito operativi – dice Nodari -. Il paese che vorrei è ben tenuto ed accogliente. Sarò sindaco a tempo pieno, ma per quanto riguarda l’indennità non ho ancora deciso”.