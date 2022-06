InspiringPR, spazio alla gentilezza: l’esperienza di Humanitas Gavazzeni - BergamoNews

l medico anestesista che fa della corsia d’ospedale un museo a misura di paziente, la business writer che mostra quanto sia più efficace il linguaggio inclusivo, l’artista che invita i manager ad attivare l’emisfero destro del cervello per meglio affrontare la complessità, il biologo che fa della gentilezza un messaggio globale, sino alla responsabile corporate identity che fa della filantropia uno strumento strategico.

C’è un filo rosso che lega questa e le altre voci che interverranno sabato 11 giugno a Venezia, alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista per l’VIII edizione di InspiringPR il Festival delle Relazioni Pubbliche promosso da FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) e organizzato dalla sua delegazione del Triveneto, in collaborazione con Uniferpi Padova e Uniferpi Gorizia. La gentilezza dà buoni frutti, ovunque la si coltivi e metta in pratica. Con sé stessi, nelle organizzazioni, nelle relazioni con gli altri.

Tra gli speaker: Giovanni Albano, direttore del Dipartimento Anestesia e Terapia intensiva degli ospedali Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo, Annamaria Anelli, business writer, formatrice e consulente, Giampietro Vecchiato, docente universitario ed esperto di comunicazione per le organizzazioni, Emma Ursich, Group Head of corporate identity di Generali e segretario generale Fondazione Generali The Human Safety Net, l’artista Giorgia Madonno. Daniel Lumera, biologo naturalista, autore bestseller e riferimento internazionale nell’area delle scienze del benessere, della qualità della vita e nella pratica della meditazione, e altri ancora.

Evento unico nel suo genere nel panorama italiano, InspiringPR si propone come un incontro di ispirazione e networking dedicato non solo agli addetti ai lavori della comunicazione, ma a chiunque voglia trovare un luogo diverso dal solito in cui accrescere il proprio bagaglio culturale.

«In particolare in questo periodo complesso è importante anche nella comunicazione saper coniugare valori quali il rispetto, l’impegno, la trasparenza con la gentilezza – sottolinea Rossella Sobrero, Presidente di FERPI. Un passaggio importante per stimolare un cambio nei comportamenti ad alto impatto sociale».

«La gentilezza è un asset immateriale oggi più che mai necessario. A InspiringPR vedremo quanti e diversi aspetti possa assumere e quanto giovi alle relazioni personali e lavorative. Lo sentiremo da voci molto diverse tra loro e come accade da otto anni, sarà un’occasione per accrescere le competenze dei comunicatori da restituire poi ai nostri clienti o alle organizzazioni per cui lavoriamo. Soprattutto credo sia un piccolo patrimonio che questo evento mette a disposizione di tutti. InspiringPR è per i curiosi di professione, siano comunicatrici e comunicatori o no», riassume Filippo Nani, delegato FERPI Triveneto.