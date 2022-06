Don Matteo, Come tu mi vuoi o Atletica leggera? La tv del 9 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 9 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Non nominare il nome di Dio invano”: don Matteo accoglie in canonica la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna, che non riesce più a occuparsi di lei. Sofia, invece, dovrà fare i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi, un suo compagno di classe emarginato da tutti che sembra trovare se stesso solo quando balla. Nel frattempo, dopo aver scontato sei anni in carcere, si presenta in città Sergio La Cava, un affascinante e misterioso trentenne dal passato oscuro, tornato a Spoleto per un motivo ben preciso.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “A modo mio”: Shaun ha in cura Joan, una paziente che vive in un polmone d’acciaio. Sophie, con l’aiuto di Shaun e Lea, vuole convincerla a sottoporsi ad un intervento chirurgico che le potrebbe salvare la vita.

Su RaiTre alle 20 spazio alla quinta tappa dell’Atletica Diamond League. Sul campo dell’Olimpico tornano i campioni olimpici di Tokyo. Il primo vero banco di prova per Marcell Jacobs e il luogo delle conferme per Gianmarco Tamberi. Una serata di grande atletica in cui ci saranno tutte le medaglie d’oro Olimpiche dell’atletica azzurra.

L’attualità e la politica saranno protagoniste su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 c’è “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Canale5 alle 21.30 proporrà “Scherzi a parte – Editing”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Hard kill”; su La5 alle 21.05 “Come tu mi vuoi” e su Iris alle 20.55 “Alaska”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “CSI Vegas”. Una minaccia potrebbe far crollare il dipartimento di polizia scientifica di Las Vegas, rischiando di mettere in libertà i criminali; per scongiurare questo pericolo, una nuova squadra di detective si unisce agli agenti veterani.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la rubrica “Visioni – A ben vedere: il F.A.I”. Visioni celebra l’Italia dedicando uno speciale alle bellezze del nostro paese riportate al loro splendore per essere condivise con il pubblico dal Fai. Storie preziose da raccontare al mondo intero. Voce narrante del nostro racconto la v.d. Fai affari culturali Daniela Bruno.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Little Murders by Agatha Christie”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Noi”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai