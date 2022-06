Covid a Bergamo, da 62 salgono a 80 i paesi senza nuovi casi: i dati di tutti i Comuni - BergamoNews

Continua a scendere la curva del Covid in provincia di Bergamo. Il tasso di incidenza nella settimana che va dall’1 al 7 giugno è pari a 85 nuovi casi per 100.000 abitanti (il più basso in Lombardia), contro i 101 della scorsa settimana, i 172 di due settimane fa, i 283 di tre settimane fa e i 297 di un mese fa.

Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a -188 nuovi casi assoluti negli ultimi 7 giorni, pari a -6,5% rispetto alla settimana precedente (contro i -793, pari a -41,0% rispetto alla settimana scorsa, i -1.257 nuovi casi assoluti, pari a -39,4% di due settimane fa, i -147, pari a -4,4%di tre settimane fa, i -924, pari a -21,7% di un mese fa).

Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti è scesa ulteriormente a 136 contro i 163 della scorsa settimana (276 di due settimane fa, i 456 di tre settimane or sono, 477 di un mese fa).

“Continua a diminuire l’incidenza settimanale, seppur più lentamente negli ultimi 7 giorni rispetto ai precedenti – commentano gli esperti del servizio epidemiologico aziendale di Ats -. I dati confermano un netto miglioramento della situazione epidemica, sia pur a fronte della plausibile sottostima dei dati di positività che portano, verosimilmente, a supporre che i casi reali possano essere più numerosi, per le motivazioni più volte espresse: alla chiusura dello stato formale di emergenza e al termine della obbligatorietà del Green Pass è verosimilmente seguita una riduzione del ricorso ai tamponi per accertare una situazione di positività in presenza di sintomi compatibili con Covid-19”.

In provincia di Bergamo, anche questa settimana nessun Ambito Territoriale è Covid free (ovvero con nessun nuovo caso negli ultimi 7 giorni). A differenza della scorsa settimana in cui tutti gli Ambiti Territoriali (14 su 14) presentavano tassi di incidenza in decremento, nella settimana osservata quelli in decremento sono 12 su 14.

In moderata crescita sono gli Ambiti Territoriali di Grumello del Monte (+30,3%) e Treviglio (+20%). I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale (85 nuovi casi per 100.000 abitanti) sono 4: Treviglio (112 nuovi casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 abitanti, pari a +20,0% rispetto alla settimana precedente), Bergamo (110, -4,3%), Isola Bergamasca (95, -22,9%) e Dalmine (92, -21,4%). In linea con la media provinciale sono 3 Ambiti Territoriali: Grumello del Monte (84, +30,3%), Romano di Lombardia (82, – 14,5%), Valle Imagna e Villa d’Almè (82, -30,2%). I territori con valori di incidenza inferiori alla media provinciale sono 7: Monte Bronzone-Basso Sebino (40 nuovi casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 abitanti, pari a -45,8% rispetto alla settimana precedente), Alto Sebino (46, -48,1%), Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (48, -28,6%), Valle Brembana (59, -4,0%), Valle Seriana (60, -31,0%), Seriate (68, -36,5%), Valle Cavallina (76 nuovi casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 abitanti, pari a -25% rispetto alla settimana precedente).

I Comuni con zero nuovi casi negli ultimi 7 giorni sono 80, pari al 32,9% sul totale dei comuni bergamaschi (erano 62 la scorsa settimana, 43 due settimane fa, 31 tre settimane or sono e 29 un mese fa), appartenenti a 11 Ambiti Territoriali (11 la scorsa settimana): 23 afferenti all’Ambito Valle Brembana (Averara, Blello, Camerata Cornello, Cassiglio, Cornalba, Cusio, Dossena, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de Calvi, Oltre il Colle, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Serina, Taleggio, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta), 14 all’Ambito Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (Azzone, Cerete, Colere, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Piario, Premolo, Schilpario, Songavazzo, Valbondione, Vilminore di Scalve), 11 all’Ambito Valle Cavallina (Borgo di Terzo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Endine Gaiano, Gaverina Terme, Luzzana, Monasterolo al Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Vigano San Martino), 8 all’Ambito Valle Imagna e Villa d’Almè (Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Roncola, Strozza), 7 all’Ambito Monte Bronzone-Basso Sebino (Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Gandosso, Parzanica, Predore, Viadanica, Vigolo), 5 all’Ambito Alto Sebino (Bossico, Fonteno, Pianico, Riva di Solto, Solto Collina), 5 all’Ambito Romano di Lombardia (Barbata, Cividate al Piano, Nuova, Isso, Pumenengo), 3 all’Ambito Valle Seriana (Aviatico, Fiorano al Serio, Selvino), 2 all’Ambito Isola Bergamasca (Pontida e Solza), 1 all’Ambito di Grumello del Monte (Mornico al Serio), 1 all’Ambito di Treviglio (Pognano).

Nella settimana osservata la distribuzione percentuale tra le classi di età dei nuovi casi incidenti ricalca quella della scorsa settimana e le classi di età più rappresentate, in termini di numeri assoluti sul totale dei casi incidenti degli ultimi 7 giorni, sono ancora quelle centrali (dai 30-59 anni)

“Gli indicatori più solidi a cui porre attenzione, ovvero l’indice di trasmissibilità (RdT) e l’impatto sui ricoveri (Ordinari e in Terapia Intensiva), sono a tutt’oggi rassicuranti – spiegano da Ats -. l’indice di trasmissibilità RDt è pari a 0,64 mantenendosi abbondantemente sotto la soglia critica (pari ad 1); l’impatto sui ricoveri evidenzia una diminuzione sia dei ricoveri ordinari (da 49 della scorsa settimana a 42) sia di quelli nelle terapie intensive (da 4 a 2). In sintesi, l’epidemia mostra segnali di chiaro e continuativo miglioramento, con incidenza in costante diminuzione e una situazione rassicurante evidenziata dall’indice di trasmissibilità (RdT) e dall’impatto sui ricoveri (Ordinari e in Terapia Intensiva)”.

Ats ricorda che dal 12 aprile i cittadini di età pari o superiore a 80 anni e le persone di età pari o superiore ai 60 anni con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti/preesistenti, possono prenotare l’appuntamento per la quarta dose (seconda dose di richiamo) di vaccino anti Covid-19.

I nuovi positivi nei Comuni dall’1 al 7 giugno

Adrara San Martino 0

Adrara San Rocco 0

Albano Sant’Alessandro 2

Albino 13

Algua 1

Almè 4

Almenno San Bartolomeo 6

Almenno San Salvatore 5

Alzano Lombardo 11

Ambivere 1

Antegnate 2

Arcene 4

Ardesio 2

Arzago d’Adda 8

Averara 0

Aviatico 0

Azzano San Paolo 8

Azzone 0

Bagnatica 2

Barbata 0

Bariano 9

Barzana 3

Bedulita 1

Berbenno 5

Bergamo 138

Berzo San Fermo 0

Bianzano 0

Blello 0

Bolgare 6

Boltiere 6

Bonate Sopra 18

Bonate Sotto 7

Borgo di Terzo 0

Bossico 0

Bottanuco 5

Bracca 1

Branzi 3

Brembate 10

Brembate di Sopra 10

Brignano Gera d’Adda 7

Brumano 0

Brusaporto 8

Calcinate 8

Calcio 3

Calusco d’Adda 8

Calvenzano 2

Camerata Cornello 0

Canonica d’Adda 8

Capizzone 0

Capriate San Gervasio 9

Caprino Bergamasco 3

Caravaggio 8

Carobbio degli Angeli 6

Carona 1

Carvico 7

Casazza 0

Casirate d’Adda 3

Casnigo 1

Cassiglio 0

Castel Rozzone 6

Castelli Calepio 5

Castione della Presolana 2

Castro 1

Cavernago 1

Cazzano Sant’Andrea 1

Cenate Sopra 4

Cenate Sotto 5

Cene 1

Cerete 0

Chignolo d’Isola 1

Chiuduno 6

Cisano Bergamasco 7

Ciserano 5

Cividate al Piano 0

Clusone 4

Colere 0

Cologno al Serio 11

Colzate 1

Comun Nuovo 5

Corna Imagna 0

Cornalba 0

Cortenuova 0

Costa di Mezzate 4

Costa Serina 1

Costa Valle Imagna 0

Costa Volpino 2

Covo 4

Credaro 2

Curno 7

Cusio 0

Dalmine 18

Dossena 0

Endine Gaiano 0

Entratico 2

Fara Gera d’Adda 14

Fara Olivana con Sola 3

Filago 5

Fino del Monte 2

Fiorano al Serio 0

Fontanella 5

Fonteno 0

Foppolo 0

Foresto Sparso 2

Fornovo San Giovanni 1

Fuipiano Valle Imagna 0

Gandellino 0

Gandino 3

Gandosso 0

Gaverina Terme 0

Gazzaniga 2

Ghisalba 7

Gorlago 7

Gorle 9

Gorno 0

Grassobbio 3

Gromo 0

Grone 2

Grumello del Monte 3

Isola di Fondra 0

Isso 0

Lallio 4

Leffe 1

Lenna 0

Levate 6

Locatello 0

Lovere 3

Lurano 5

Luzzana 0

Madone 2

Mapello 6

Martinengo 13

Medolago 3

Mezzoldo 0

Misano di Gera d’Adda 4

Moio de’ Calvi 0

Monasterolo del Castello 0

Montello 1

Morengo 2

Mornico al Serio 0

Mozzanica 4

Mozzo 4

Nembro 2

Olmo al Brembo 1

Oltre il Colle 0

Oltressenda Alta 0

Oneta 0

Onore 2

Orio al Serio 3

Ornica 0

Osio Sopra 5

Osio Sotto 15

Pagazzano 1

Paladina 5

Palazzago 3

Palosco 4

Parre 1

Parzanica 0

Pedrengo 7

Peia 1

Pianico 0

Piario 0

Piazza Brembana 1

Piazzatorre 0

Piazzolo 0

Pognano 0

Ponte Nossa 1

Ponte San Pietro 6

Ponteranica 3

Pontida 0

Pontirolo Nuovo 8

Pradalunga 5

Predore 0

Premolo 0

Presezzo 4

Pumenengo 0

Ranica 6

Ranzanico 0

Riva di Solto 0

Rogno 3

Romano di Lombardia 11

Roncobello 0

Roncola 0

Rota d’Imagna 1

Rovetta 2

San Giovanni Bianco 3

San Paolo d’Argon 8

San Pellegrino Terme 1

Santa Brigida 1

Sant’Omobono Terme 2

Sarnico 4

Scanzorosciate 10

Schilpario 0

Sedrina 3

Selvino 0

Seriate 15

Serina 0

Solto Collina 0

Solza 0

Songavazzo 0

Sorisole 8

Sotto il Monte Giovanni XXIII 4

Sovere 5

Spinone al Lago 0

Spirano 7

Stezzano 22

Strozza 0

Suisio 1

Taleggio 0

Tavernola Bergamasca 2

Telgate 11

Terno d’Isola 7

Torre Boldone 15

Torre de’ Busi 4

Torre de’ Roveri 1

Torre Pallavicina 1

Trescore Balneario 6

Treviglio 36

Treviolo 6

Ubiale Clanezzo 1

Urgnano 8

Val Brembilla 1

Valbondione 0

Valbrembo 5

Valgoglio 2

Valleve 0

Valnegra 0

Valtorta 0

Vedeseta 0

Verdellino 2

Verdello 5

Vertova 4

Viadanica 0

Vigano San Martino 0

Vigolo 0

Villa d’Adda 3

Villa d’Almè 4

Villa di Serio 6

Villa d’Ogna 2

Villongo 3

Vilminore di Scalve 0

Zandobbio 2

Zanica 10

Zogno 5

952