Boateng a Bergamo con la sua Valentina: "Sabato ci sposiamo, anche nel metaverso" - BergamoNews

Bergamo. Qualcuno vedendolo in giro per la città ha ipotizzato un suo approdo all’Atalanta. Difficile, se non impossibile. Sicuro invece che sabato Kevin Prince Boateng sposerà la sua amata Valentina Fradegrada, al suo fianco in un caldo pomeriggio di fine primavera in Porta Nuova.

Lei con gonna lunga leopardata, scarpe basse e occhialoni neri. Lui in bermuda, maglietta bianca e con borsa tracolla. Gentili e disponibili con i fan che li riconoscono e li immortalano in un selfie, un po’ meno con i giornalisti. I due vanno di fretta, devono pensare agli ultimi preparativi per il loro giorno più bello.

Una data annunciata nelle settimane scorse dalla stessa Valentina, influencer e cinque volte campionessa italiana di arti marziali, nata a Ponte San Pietro 30 anni fa, attraverso quei social che l’hanno resa famosa e dei quali ha saputo farne un lavoro con 3,3 milioni di follower che seguono ogni suo passo.

Dopo la fine della relazione con il cantante Fred De Palma, la 30enne (figlia dell’avvocato Stefano Rovetta, consigliere di minoranza del Comune di Bergamo) poco meno di un anno fa ha iniziato a frequentare il calciatore 35enne dell’Herta Berlino, con alle spalle un matrimonio e un figlio con Melissa Satta, e un altro maschio con la prima moglie Jenny.

La proposta di nozze è arrivata a dicembre, a soli quattro mesi dal primo appuntamento. “Vuoi essere il mio wow per sempre?”, la dichiarazione del trequartista ex Milan, accolta con gli occhi a cuoricino dalla sua bella.

Boateng a Bergamo con la sua Valentina

Le nozze Fradegrada-Boateng, ufficializzate anche sull’albo pretorio del Comune di Bergamo, avranno luogo sabato (11 giugno) a Radicondoli, suggestivo borgo collinare in provincia di Siena.

Oltre alla cerimonia nuziale la coppia ha in programma anche un matrimonio nel Metaverso, per poter “condividere online” il loro giorno più bello con i tanti fan. “Tra le mie varie attività – aveva spiegato la bergamasca in un’intervista a Vanity Fair – c’è anche un progetto molto grande nel Metaverso di OVR, la piattaforma che ritengo più adatta a ospitare eventi. Così, ho pensato che potesse essere carino, attuale e interessante condividere online questo giorno. Stiamo preparando una collezione limitata di NFT che permetteranno l’accesso esclusivo”.