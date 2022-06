Atalanta, Carnesecchi si infortuna in allenamento: rischia l’operazione alla spalla - BergamoNews

Bergamo. Un finale di stagione a due facce. Lo scorso 6 maggio Marco Carnesecchi festeggiava la storica promozione della Cremonese in Serie A, conquistata da protagonista assoluto. Quasi un mese dopo, il portiere classe 2001 di proprietà dell’Atalanta fa i conti con un infortunio alla spalla che rischia di pregiudicare la sua estate.

Carnesecchi si è fermato martedì pomeriggio durante l’allenamento dell’Italia Under 21, della quale è anche capitano. Gli azzurrini sono attesi da due match fondamentali per il cammino di qualificazione al prossimo Europeo di categoria.

In conferenza stampa il Ct Paolo Nicolato ha confermato che l’estremo difensore di 21 anni salta la sfida con la Svezia (giovedì alle 18) ed è a forte rischio per il match contro l’Irlanda del 14 giugno: “L’unica certezza al momento è che non ci sarà contro la Svezia, poi andranno fatte delle valutazioni mediche. Difficile oggi fare delle previsioni riguardo i tempi di recupero: non so ancora dire se sarà a disposizione o meno per l’Irlanda”.

Qualora si decidesse per l’operazione, secondo alcuni l’ipotesi più probabile, Carnesecchi rischia di restare fermo almeno tre mesi: salterebbe certamente le prime giornate del prossimo campionato. Ci potrebbero essere ripercussioni anche sul mercato: la Lazio in particolare era interessata al 21enne romagnolo, arrivato nelle giovanili dell’Atalanta nel 2017.

La situazione portieri della Dea rimane in evoluzione, considerata la presenza dell’intoccabile Musso e il ritorno di Gollini, che non sarà riscattato dal Tottenham dopo l’anno di prestito. Il ko di Carnesecchi ora può cambiare di nuovo le carte in tavola.