A Sofia Goggia la medaglia d'oro della città di Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Sofia Goggia riceverà la medaglia d’oro della Città di Bergamo e la consegna avverrà a fine mese in Città Alta, in occasione di un Consiglio Comunale straordinario aperto al pubblico. Una decisione irrituale, visto che tradizionalmente civiche benemerenze e medaglie d’oro della città vengono riconosciute a fine anno, ma dettata del fitto calendario invernale – fatto di gare e allenamenti – della sciatrice della val d’Astino.

Sofia, vincitrice di un oro e di un argento alle Olimpiadi e di tre Coppe del Mondo di sci, ha portato negli ultimi anni il nome di Bergamo nel mondo grazie ai suoi successi sportivi. Proprio l’impossibilità di avere la Goggia in occasione della cerimonia di consegna delle benemerenze civiche ha sempre stoppato la volontà del Sindaco e della Giunta di proporla per la medaglia d’oro della città.

Ecco, quindi, su iniziativa del Sindaco Giorgio Gori, prendere forma la proposta di anticipare una delle cinque medaglie d’oro del 2022 in una cerimonia ad hoc: l’appuntamento sarà il prossimo 29 giugno alle ore 18 nella splendida cornice del Teatro Sociale di Città Alta (nell’occasione la consegna dell’onorificenza sarà accompagnata dalla proiezione di un film-documentario inedito sulla sua carriera sportiva). Consenso unanime ha raccolto l’iniziativa, che il Sindaco Giorgio Gori ha voluto condividere prima con la propria Giunta e poi con i capigruppo del Consiglio Comunale.

“Quando ha gareggiato, Sofia non ha portato sulle spalle soltanto il tricolore, ma anche la bandiera giallorossa di Bergamo – commenta il Sindaco Giorgio Gori -. I suoi successi e le sue imprese si sono impresse indelebilmente nella recente storia sportiva del nostro Paese: per questo motivo, abbiamo pensato di proporre la medaglia d’oro per Sofia e lo facciamo in un contesto un po’ straordinario, proprio perché consapevoli dei suoi numerosi impegni in occasione della Cerimonia delle benemerenze civiche della nostra città. Sono felice che ci sia stata la massima condivisione da parte di tutte le forze politiche del Consiglio Comunale intorno alla mia proposta e di questo ringrazio i Consiglieri.”