Vanessa Pesenti eletta vicepresidente nazionale di Ance - BergamoNews

Roma. L’associazione nazionale dei costruttori edili, stamattina a Roma, ha rinnovato i vertici per il mandato 2022-2026. Vanessa Pesenti, alla guida di Ance Bergamo e vicepresidente di Ance Lombardia, è stata eletta alla vicepresidenza con delega al settore Economico, fiscale, tributario: affiancherà la nuova presidente, Federica Brancaccio, prima donna alla guida di Ance nazionale.

“Sono onorata e orgogliosa della nomina – commenta Vanessa Pesenti, vicepresidente di Ance – . È una bella sfida che affronterò con entusiasmo, forte soprattutto dell’esperienza acquisita a Bergamo e in Lombardia. Abbiamo di fronte un periodo di grandi opportunità per il nostro settore, ma anche di pesanti incognite. Insieme alla nuova squadra sarò subito al lavoro per occuparmi in particolare degli strumenti fiscali. Hanno rappresentato senza dubbio una misura efficace di rilancio per le costruzioni e per l’intera economia e hanno avuto in questi mesi un ruolo cruciale nell’ammodernamento e messa in sicurezza del patrimonio abitativo italiano, vetusto e inadeguato. Senza dimenticare che sono fondamentali anche per l’impatto occupazionale. Dobbiamo evitare però che si ripeta il percorso ad ostacoli dell’ultimo anno: è necessario che gli istituti di credito riattivino rapidamente le cessioni del credito, per evitare la crisi di migliaia di famiglie e delle imprese. Ed è indispensabile che si metta mano seriamente alle riforme attese e soprattutto al processo di semplificazione”.

Nel corso dell’assemblea è stata eletta anche la squadra di Presidenza che, oltre a Vanessa Pesenti vede Carlo Trestini, vicepresidente Relazioni industriali e affari sociali, Domenico De Bartolomeo, vicepresidente Rapporti interni, Luigi Schiavo, vicepresidente Opere pubbliche, Stefano Betti, vicepresidente Edilizia e territorio, Massimo Deldossi, vicepresidente Tecnologia e innovazione, Piero Petrucco, vicepresidente Centro studi. È stato inoltre eletto Stefano Frangerini in qualità di Tesoriere. Delega speciale infine a Marco Dettori per la transizione ecologica.