Lieto fine per Giuliano Azzolari: l'uomo è stato ritrovato a Bergamo - BergamoNews

Nembro. Lieto fine per Giuliano Azzolari, il bergamasco di Nembro mancato da casa mercoledì pomeriggio per andare a fare una visita all’ospedale di Alzano Lombardo. L’uomo, che uscito dalla sua abitazione di Nembro, non vi aveva più fatto ritorno, è infatti stato ritrovato a Bergamo. Dopo ore di trepidazione e paura, la sua famiglia e i suoi amici hanno potuto così tirare un sospiro di sollievo. Al momento della scomparsa, l’uomo indossava una maglia rossa, scarpe verdi, pantaloni della tuta di colore verde e un giubbino blu scuro.