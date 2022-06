Torno indietro e cambio vita, L'Ora o Speciale Referendum? La tv dell'8 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 8 giugno su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Torno indietro e cambio vita”.

La commedia, diretta da Carlo Vanzina, racconta di un professionista romano (Raoul Bova) che viene lasciato dalla moglie, stanca di essere trascurata. Scioccato, cade in depressione e confida al suo più caro amico (Ricky Memphis) che avrebbe preferito non essersi innamorato di lei. In quel momento i due vengono investiti da un’auto e, misteriosamente, si ritrovano agli anni della scuola, quando ancora non aveva conosciuto la futura moglie.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “A modo mio”: Shaun ha in cura Joan, una paziente che vive in un polmone d’acciaio. Sophie, con l’aiuto di Shaun e Lea, vuole convincerla a sottoporsi ad un intervento chirurgico che le potrebbe salvare la vita.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà la serie “L’Ora – Inchiostro contro piombo”, che racconta de L’ORA, il giornale fondato a inizio Novecento dalla famiglia Florio, e prende spunto da eventi realmente accaduti tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60, focalizzandosi su un periodo cruciale per la lotta alla mafia.

La7 alle 21.15 proporrà “Speciale TgLa7 – Referendum 2022”. I cinque quesiti referendum del 12 giugno sulla riforma della giustizia: le ragioni del si e del no per ognuno di essi nello speciale di Enrico Mentana.

Per chi preferisse vedere un film, su La7D alle 21.20 c’è “Tutte le donne della mia vita”; su La5 alle 21.05 “Prime”; su Iris alle 20.55 “Il cardellino”; e su Italia2 alle 21.10 “Lupin III – Prigioniero del passato”.

Su Rai4 alle 21.10 ci sarà la serie “Departure”. L’agente Kendra Malley indaga sulla misteriosa scomparsa del volo 716, svanito nel nulla mentre sorvolava l’Oceano Atlantico. Ma l’improvvisa comparsa di uno dei passeggeri getta un’ombra ancora più fitta sull’accaduto.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in onda “Prima della Prima – Turandot”. Turandot, nella forma senza il finale di Alfano, è andata in scena al teatro dell’Opera di Roma. Regia, scene e costumi dell’artista cinese Ai Weiwei e la direzione dell’ucraina Oksana Lyniv. Le lotte culturali e politiche del presente rappresentate attraverso la musica di Puccini. Regia di Roberto Giannarelli. A seguire, alle 21.45 andrà in scena “Norma di Vincenzo Bellini ‘Catania-2021′”. Dal Teatro Massimo Bellini di Catania Norma con la regia di Davide Livermore. Nel cast Stefan Pop, Dario Russo, Marina Rebeka, Annalisa Stroppa, Tonia Langella e Saverio Pugliese. Orchestra e Coro del Teatro Bellini diretti dal maestro Fabrizio Maria Carminati. Regia televisiva di Barbara Napolitano.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 il telefilm “Chicago fire” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai (“Torno indietro e cambio vita”)